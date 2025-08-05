بقدرة شحن جبارة ومواصفات احترافية .. إليك أفضل جهاز لوحي من هواوي

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في جهاز هواوي HUAWEI MatePad 11.5 والذي يأتي بقياس 11.5 بوصة و بشاشة أكثر سطوعًا وبطارية أطول.

التصميم والبناء

يأتي الجهاز اللوحي بهيكل مصنوع من كتلة واحدة من الألومنيوم، بلون رمادي فضي و بسمك 6.1 مم ووزن 515 جرامًا، يسهل حمله في جيبك.

لا يحتوي الجهاز على تصنيف IP ولا منفذ لسماعات الرأس، لذا فإن استخدامه في صالة الألعاب الرياضية أو بجانب حمام السباحة يبدو محفوفًا بالمخاطر.

أما عن الميزات الأخرى للهاتف فهو يأتي بشاشة IPS بدقة ٢٤٥٦ × ١٦٠٠ هي الأفضل، بدقة ٢.٥ ألف بكسل و معدل تحديث ١٢٠ هرتز

البطارية والشحن



يأتي جهاز HUAWEI MatePad 11.5 مزود ببطارية بسعة 10100 مللي أمبير/ساعة توفر حوالي 12 ساعة من الاستخدام المتنوع وساعتان من مكالمات Zoom، و4 ساعات من Chrome، و3 ساعات من Netflix بسطوع 50%، وتدوين ملاحظات متقطع. وهو معدل جيد لجهاز لوحي بمثل هذه البطارية. لا يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي.

أما عن الميزات الاخر للجهاز فهو يأتي بأربعة مكبرات صوت على كلا الجانبين. الصوت عالي جدًا، وجودة الصوت ممتازة أيضًا. بلغ متوسط سرعة نقل بيانات Wi-Fi 6 820 ميجابت في الثانية على خط متماثل بسرعة 1 جيجابت في الثانية



على الجانب الآخر ياتي جهاز HUAWEI MatePad 11.5 يشاشة PaperMatte تُضفي لمسةً رائعةً على هذا الجهاز اللوحي بهذا السعر. البطارية أكبر من ذي قبل، ومن المتوقع أن تدعم الاستخدام لفترة أطول.