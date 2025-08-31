سامسونج تطلق Galaxy A17 5G.. هاتف اقتصادي بإمكانات قوية

كشفت شركة سامسونج، عن هاتف اقتصادي جديد ضمن سلسلة Galaxy A الشهيرة، والذي يأتي بمواصفات أقوى من إصدار الشركة السابق Galaxy A07 ليمنح المستخدمين مزايا إضافية وتجربة أفضل.

مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A17 5G

بحسب ما ذكره موقع “”، يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy A17 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة +FHD، وعمق ألوان يصل إلى 16 مليون لون، مع معدل تحديث 90 هرتز، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus لمزيد من المتانة.

في المقدمة، يوجد كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل داخل نتوء قطرة الماء، بينما يضم الجزء الخلفي ثلاث كاميرات الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف سامسونج الجديد Galaxy A17 5G

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A17 5G، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ويعمل هاتف Galaxy A17 5G، مباشرة بنظام Android 15 مع واجهة OneUI 7 المخصصة من سامسونج، وتعد الشركة المستخدمين بما يصل إلى 6 سنوات من تحديثات أندرويد إضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

ومن المزايا الأخرى بهاتف Galaxy A17 5G، هو دعم معيار حماية IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إلى جانب دعم مساعد جوجل الذكي Gemini Live وميزة دائرة البحث Circle to Search، إلى جانب دعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وقارئ بصمات الأصبع لزيادة الأمان.

سعر هاتف Galaxy A17 5G

يتوفر هاتف سامسونج الجديد Galaxy A17 5G للبيع في الهند، بثلاثة ألوان هي الرمادي، الأسود، والأزرق، وبثلاث خيارات تخزين بسعة 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت بسعر 18999 روبية هندية (أي ما يعادل 10435 جنيه مصري)، وبسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت بسعر 20499 روبية هندية، وبسعة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت بسعر 23499 روبية هندية.