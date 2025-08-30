قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج عن موعد حدثها القادم الذي سيكون على غرار أحداث Galaxy Unpacked، وذلك في 4 سبتمبر 2025. 

يأتي حدث سامسونج في توقيت استراتيجي قبيل معرض IFA في برلين وإطلاق آيفون 17 من آبل، وسيتم بث الحدث مباشرة عبر الموقع الرسمي لقناة سامسونج على يوتيوب في الساعة 5:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

نظرة أولية على المنتجات المرتقبة

1. هاتف Galaxy S25 FE:

 

يعد هاتف Galaxy S25 FE الإصدار المخصص للجماهير من سامسونج هو النقطة المحورية للحدث، حيث تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بمعالج Exynos 2400، ونظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، بالإضافة إلى سعر تنافسي، مواصفاته المتوقعة تشمل:

- شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة مع تردد تحديث 120 هرتز و إضاءة تصل إلى 2600 شمعة.

- كاميرات خلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل (مع مثبت بصري)، 12 ميجابكسل واسعة الزاوية، 8 ميجابكسل للتصوير المقرب مع تكبير 3x

- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدلا من 10 ميجابكسل

- بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي ولاسلكي بقدرة 45 وات

- ميزات مثل تصنيف IP67/68، مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ودمج Galaxy AI

2. سلسلة Galaxy Tab S11:

سيتبع ذلك إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 و S11 Ultra، مع تصميمات AMOLED فائق الرقة (حوالي 5.5 مم)، مدعومة بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وخيارات تخزين واسعة، بما في ذلك نسخة Enterprise Edition للمستخدمين التجاريين، تسريبات الأسعار الأولية تشير إلى:

- سعر Galaxy Tab S11 (12 جيجابايت + 256 جيجابايت Wi-Fi): 860 دولار أمريكي

- سعر النسخ الفائقة (Ultra): يبدأ من 1700 دولار أمريكي، مع نسخة Enterprise بسعر 810 دولار أمريكي

3. سماعة Galaxy Buds 3 FE:

 

تستعد سامسونج لإطلاق سماعة Galaxy Buds 3 FE الجديدة، التي ستأتي بسعر حوالي 150 دولارا، وتتميز بإلغاء الضوضاء النشط ANC، ومحركات صوت أكبر، ووضوح صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 8.5 ساعات 30 ساعة مع العلبة، ستصل هذه السماعات إلى الهند بدءا من 5 سبتمبر.

أهمية الحدث

- جذب محبي التقنية: إطلاق هواتف ومعدات بميزات عالية بسعر تنافسي قد يعزز جاذبية سامسونج أمام جمهور واسع.

- أجهزة لوحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تقديم أجهزة لوحية رقيقة وقوية جاهزة للاستخدام التجاري مع تكامل Galaxy AI.

- سماعات أذن بأسعار معقولة: سماعات Buds 3 FE تقدم ميزات متقدمة مثل الصوت عالي الجودة والذكاء الاصطناعي بسعر معقول.

- التوقيت الاستراتيجي: يعد الحدث مثاليا بالنسبة لسامسونج، حيث يأتي قبيل حدث IFA 2025 وإطلاق آبل لآيفون 17، مما يسمح لها بالحفاظ على الظهور البارز في بداية موسم التقنية.

سامسونج حدث Galaxy Unpacked حدث سامسونج 2025 جالاكسي S25 FE جالاكسي تاب S11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

بالصور

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد