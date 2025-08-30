سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

أعلنت شركة سامسونج عن موعد حدثها القادم الذي سيكون على غرار أحداث Galaxy Unpacked، وذلك في 4 سبتمبر 2025.

يأتي حدث سامسونج في توقيت استراتيجي قبيل معرض IFA في برلين وإطلاق آيفون 17 من آبل، وسيتم بث الحدث مباشرة عبر الموقع الرسمي لقناة سامسونج على يوتيوب في الساعة 5:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

نظرة أولية على المنتجات المرتقبة

1. هاتف Galaxy S25 FE:





يعد هاتف Galaxy S25 FE الإصدار المخصص للجماهير من سامسونج هو النقطة المحورية للحدث، حيث تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بمعالج Exynos 2400، ونظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، بالإضافة إلى سعر تنافسي، مواصفاته المتوقعة تشمل:

- شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة مع تردد تحديث 120 هرتز و إضاءة تصل إلى 2600 شمعة.

- كاميرات خلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل (مع مثبت بصري)، 12 ميجابكسل واسعة الزاوية، 8 ميجابكسل للتصوير المقرب مع تكبير 3x

- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدلا من 10 ميجابكسل

- بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي ولاسلكي بقدرة 45 وات

- ميزات مثل تصنيف IP67/68، مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ودمج Galaxy AI

2. سلسلة Galaxy Tab S11:

سيتبع ذلك إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 و S11 Ultra، مع تصميمات AMOLED فائق الرقة (حوالي 5.5 مم)، مدعومة بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وخيارات تخزين واسعة، بما في ذلك نسخة Enterprise Edition للمستخدمين التجاريين، تسريبات الأسعار الأولية تشير إلى:

- سعر Galaxy Tab S11 (12 جيجابايت + 256 جيجابايت Wi-Fi): 860 دولار أمريكي

- سعر النسخ الفائقة (Ultra): يبدأ من 1700 دولار أمريكي، مع نسخة Enterprise بسعر 810 دولار أمريكي

3. سماعة Galaxy Buds 3 FE:





تستعد سامسونج لإطلاق سماعة Galaxy Buds 3 FE الجديدة، التي ستأتي بسعر حوالي 150 دولارا، وتتميز بإلغاء الضوضاء النشط ANC، ومحركات صوت أكبر، ووضوح صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 8.5 ساعات 30 ساعة مع العلبة، ستصل هذه السماعات إلى الهند بدءا من 5 سبتمبر.

أهمية الحدث

- جذب محبي التقنية: إطلاق هواتف ومعدات بميزات عالية بسعر تنافسي قد يعزز جاذبية سامسونج أمام جمهور واسع.

- أجهزة لوحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تقديم أجهزة لوحية رقيقة وقوية جاهزة للاستخدام التجاري مع تكامل Galaxy AI.

- سماعات أذن بأسعار معقولة: سماعات Buds 3 FE تقدم ميزات متقدمة مثل الصوت عالي الجودة والذكاء الاصطناعي بسعر معقول.

- التوقيت الاستراتيجي: يعد الحدث مثاليا بالنسبة لسامسونج، حيث يأتي قبيل حدث IFA 2025 وإطلاق آبل لآيفون 17، مما يسمح لها بالحفاظ على الظهور البارز في بداية موسم التقنية.