وزيرة التضامن: الهلال الأحمر يواصل جهوده في إدخال المساعدات لغزة.. ولدينا 35 ألف متطوع

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري يواصل دوره الحيوي في إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

توصيل المساعدات الإنسانية

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إن الهلال الأحمر هو الآلية المعتمدة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، موضحة أن فرق الهلال الأحمر أدارت آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية التي تم إرسالها إلى داخل القطاع خلال الشهور الماضية.

وأضافت «مرسي» أن الدعم المصري مستمر دون انقطاع، وأن الهلال الأحمر يعمل وفق أحدث الآليات والمعدات لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن المنظمة تمتلك عدداً كبيراً من المستودعات المجهزة لتخزين المساعدات، إضافة إلى أكثر من 35 ألف متطوع يساهمون في أعمال الإغاثة داخل مصر وعلى الحدود مع غزة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الجهود المصرية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، مشددة على أن العمل الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري يعكس التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه الأشقاء في فلسطين، واستمرارها في دعمهم بكل الوسائل الممكنة.