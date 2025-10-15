مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تصدت لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" مصر رفضت أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين ".

وتابع مدبولي :" نقدم التحية للرئيس السيسي لأنه منذ اليوم الأول لأزمة غزة كان صمام أمان الدولة المصرية برؤيته الواضحة وموقفه الثابت الذي لم يتغير ".



واكمل مدبولي :" كل تصريحات مواقف الرئيس السيسي في ملف غزة واضحة وثابتة ولم تتغير ".

ولفت مدبولي :" الرئيس السيسي أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة "، مضيفا:" مصر سباقة بالسلام