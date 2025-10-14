قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

مدبولى: السلع المصرية تتمتع بسمعة جيدة عالميا ونشهد زيادة مطردة في صادراتنا..ونواب: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي

أميرة خلف
  • مدبولي: حريصون على توفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية
  • برلماني: الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
  • برلمانية: التوسع في الاتفاقيات التجارية فتحت آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، وذلك بحضور كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً.

في هذا الصدد، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بشأن تمتع السلع المصرية بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الجهود جاءت نتيجة دعم وتشجيع  القطاع الصناعي، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات التجارية التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.


و أشارت" الكسان" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن زيادة الصادرات المصرية وتمتع السلع المحلية بسمعة طيبة عالميًا يعد عاملًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز الثقة في المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.


و أوضحت عضو النواب أن هذه الطفرة التصديرية، ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.


في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بشأن تمتع السلع المصرية بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، مؤكدا أنها تعكس نجاح سياسات الدولة في دعم التصنيع المحلي وتحفيز الإنتاج والتصدير.

و أكد" يحيي" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن  الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

