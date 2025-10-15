قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
مدبولي: مؤتمر شرم الشيخ للسلام الحدث الأبرز في عام 2025

البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام، يعتبر هو الحدث الأبرز في عام 2025، وأن هذا المؤتمر حدث برئاسة مشتركة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبتواجد عدد كبير من زعماء العالم أكثر من 20 زعيم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام أسهم في وقف الحرب الشرسة على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عامين، أن ما حدث كان بمشاركة الولايات المتحدة، وقطر وتركيا.

وأوضح أنه وسط كل مشاهد الحرب التي كنا نعاني منها وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقوتها المسلحة والدبلوماسية المصرية، لمساندة الأشقاء في غزة.

وأوضح أن القوات المسلحة كانت تقف شامخة لحماية حدودها وأمنها القومي ولم نفرط ولن نفرط في أي حقوق لهذا الوطن الحبيب
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، مشددًا على أن مصر لم ولن تتوانى عن أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة منذ اندلاع الحرب.

ملف إعادة الإعمار يحظى بأولوية مصرية
وأشار مدبولي إلى أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي بدأت فعليًا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات إقليمية، بهدف إعادة الحياة للقطاع الذي أنهكته الحرب والحصار.

إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية والسياسية
في سياق آخر، أشاد رئيس الوزراء بتقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبراً أن هذا التقييم الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في الموازنة بين الدور السياسي والدبلوماسي من جهة، والإصلاح الاقتصادي من جهة أخر

