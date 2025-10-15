مدبولي: مؤتمر شرم الشيخ للسلام الحدث الأبرز في عام 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام، يعتبر هو الحدث الأبرز في عام 2025، وأن هذا المؤتمر حدث برئاسة مشتركة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبتواجد عدد كبير من زعماء العالم أكثر من 20 زعيم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام أسهم في وقف الحرب الشرسة على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عامين، أن ما حدث كان بمشاركة الولايات المتحدة، وقطر وتركيا.

وأوضح أنه وسط كل مشاهد الحرب التي كنا نعاني منها وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقوتها المسلحة والدبلوماسية المصرية، لمساندة الأشقاء في غزة.

وأوضح أن القوات المسلحة كانت تقف شامخة لحماية حدودها وأمنها القومي ولم نفرط ولن نفرط في أي حقوق لهذا الوطن الحبيب



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، مشددًا على أن مصر لم ولن تتوانى عن أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة منذ اندلاع الحرب.

ملف إعادة الإعمار يحظى بأولوية مصرية

وأشار مدبولي إلى أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي بدأت فعليًا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات إقليمية، بهدف إعادة الحياة للقطاع الذي أنهكته الحرب والحصار.

إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية والسياسية

في سياق آخر، أشاد رئيس الوزراء بتقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبراً أن هذا التقييم الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في الموازنة بين الدور السياسي والدبلوماسي من جهة، والإصلاح الاقتصادي من جهة أخر