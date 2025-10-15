رئيس الوزراء: تقرير ستاندر آند بورز يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة ستاندر آند بورز، التي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مستوى B" " مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن هذا التقرير يشير بقوة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، مؤكدا اعتزام الحكومة مواصلة العمل بجهود حثيثة لتنفيذ هذا البرنامج، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قالت مايا مرسي وزيرة التضامن أن مصر ظلت 735 يومًا تدخل مساعدات لقطاع غزة مشيرا الي ان ٧٠% من المساعدات دخلت عبر المعابر .

وأضاف أن تم إنشاء مؤتمر لوجستية ومستوداعات علي مساحة ١٠٠ كيلو متر لمساعدات الأشقاء في غزة لافتة أن تم إنشاء نظام تتبع للشحنات والتكويد لسيارات الهلال الأحمر .

وأشارت الي ان كان هناك شركات مع ٥٢ دولة لمساعدة الشعب الفلسطيني لافتة أنه تم ادخال حوالي ٦٠٠ ألف طن من المساعدات لقطاع غزة ويعد هذا اكبر مساعدة لغزة غي التاريخ