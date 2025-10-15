قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم أمين: مكاسب بالجملة من تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
القسم الرياضي

أكد الدكتور إبراهيم أمين، عضو اللجنة البارالمبية المصرية ومدير بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، أن مصر حققت مكاسب بالجملة من استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يقام حاليًا بالصالة الرئيسية بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال إبراهيم أمين إن البطولة أضافت خبرات تراكمية هائلة في مجال رفع الأثقال البارالمبي سواء على مستوى التنظيم أو التدريب أو اللاعبين، مشيرًا إلى أن مصر استفادت أيضًا من زيادة حصيلتها من الأدوات الحديثة التي تسهم في تطوير اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين.

وأضاف أن من أبرز المكاسب كذلك مشاركة عدد كبير من الناشئين في منافسات البطولة، حيث نجحوا في حصد 13 ميدالية متنوعة في إنجاز تاريخي يعزز من إعداد جيل جديد من اللاعبين البارالمبيين القادرين على تمثيل مصر في المستقبل، مؤكدًا أن جميع العناصر المشاركة تبشر بمستقبل واعد للمنتخب الوطني.

وأوضح مدير البطولة أن التنظيم المصري أبهر العالم، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت قدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية ومنشآت رياضية متطورة، فضلًا عن ما شهدته العاصمة الإدارية من ثورة معمارية ضخمة نالت إعجاب جميع الوفود المشاركة.

وكشف أمين أن رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية، مستر موسيماني، أعرب عن إعجابه الشديد بالتنظيم المصري، ووجّه الشكر إلى اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الجهد الكبير الذي جعل البطولة نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والإدارة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الدكتور إبراهيم أمين رسالة إلى وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنشاء اتحاد مستقل لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، يُدار بأبناء اللعبة أنفسهم الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تنظيم وإدارة أكبر البطولات الدولية بنجاح.

إبراهيم أمين بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية رفع الأثقال البارالمبية عضو اللجنة البارالمبية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

جانب من المشاركة

منها 100 مليون صحة.. عبد الغفار يستعرض إنجازات الدولة الصحية خلال الفترة السابقة

عضو مجلس الصحفيين

الشئون العربية بالصحفيين: الصحفيات الفلسطينيات شكلن علامة فارقة في العمل الإعلامي المقاوم

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد