إبراهيم أمين: مكاسب بالجملة من تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

أكد الدكتور إبراهيم أمين، عضو اللجنة البارالمبية المصرية ومدير بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، أن مصر حققت مكاسب بالجملة من استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يقام حاليًا بالصالة الرئيسية بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال إبراهيم أمين إن البطولة أضافت خبرات تراكمية هائلة في مجال رفع الأثقال البارالمبي سواء على مستوى التنظيم أو التدريب أو اللاعبين، مشيرًا إلى أن مصر استفادت أيضًا من زيادة حصيلتها من الأدوات الحديثة التي تسهم في تطوير اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين.

وأضاف أن من أبرز المكاسب كذلك مشاركة عدد كبير من الناشئين في منافسات البطولة، حيث نجحوا في حصد 13 ميدالية متنوعة في إنجاز تاريخي يعزز من إعداد جيل جديد من اللاعبين البارالمبيين القادرين على تمثيل مصر في المستقبل، مؤكدًا أن جميع العناصر المشاركة تبشر بمستقبل واعد للمنتخب الوطني.

وأوضح مدير البطولة أن التنظيم المصري أبهر العالم، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت قدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية ومنشآت رياضية متطورة، فضلًا عن ما شهدته العاصمة الإدارية من ثورة معمارية ضخمة نالت إعجاب جميع الوفود المشاركة.

وكشف أمين أن رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية، مستر موسيماني، أعرب عن إعجابه الشديد بالتنظيم المصري، ووجّه الشكر إلى اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الجهد الكبير الذي جعل البطولة نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والإدارة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الدكتور إبراهيم أمين رسالة إلى وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنشاء اتحاد مستقل لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، يُدار بأبناء اللعبة أنفسهم الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تنظيم وإدارة أكبر البطولات الدولية بنجاح.