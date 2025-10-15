رونالدو: تمثيل البرتغال شرف لا يوصف.. ويعد الجماهير بهذا الأمر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت على الساحة الدولية، بعدما قاد منتخب بلاده لتعادل مثير (2-2) أمام المجر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وسجل ثنائية تاريخية حطم بها رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف إلى سجله الاستثنائي.

وبتسجيله هدفي البرتغال في المباراة، أصبح رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم على مستوى العالم، بعد أن رفع رصيده إلى 41 هدفًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الجواتيمالي كارلوس رويز (39 هدفًا).

ويأتي هذا الإنجاز رغم أن البرتغال لم تحسم تأهلها رسميًا حتى الآن.

وسجل قائد المنتخب البرتغالي ، هدف التعادل في الدقيقة 22، ثم أضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ليصل إلى 143 هدفًا بقميص البرتغال، و947 هدفًا إجمالًا في مسيرته الاحترافية، ليقترب خطوة جديدة من حلمه الأسطوري بتسجيل 1000 هدف قبل اعتزاله.

وعقب المباراة، وجّه كريستيانو رسالة مؤثرة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها: “ليس سرًا أن تمثيل المنتخب الوطني يعني لي الكثير، وأنا فخور بتحقيق هذا الإنجاز الفريد مع البرتغال.. أشكر كل من دعمني خلال رحلتي، ونعد جماهيرنا بأن نكمل المهمة في نوفمبر لضمان التأهل إلى كأس العالم.”

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة حاسمة أمام جمهورية إيرلندا في دبلن يوم 13 نوفمبر، حيث يسعى "برازيل أوروبا" لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 رسميًا.

ورغم أن رونالدو سيكون في سن الـ41 عند انطلاق البطولة في أمريكا والمكسيك وكندا، إلا أن حلمه الكبير في رفع كأس العالم لا يزال حيًا، وهدفًا يسعى لتحقيقه بكل إصرار قبل إسدال الستار على مسيرته الأسطورية.