رافينيا: كنت قريبًا من الدوري السعودي وفليك أقنعني بالبقاء في برشلونة

كشف الجناح البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، عن كواليس مثيرة بشأن مستقبله خلال صيف 2024، مؤكدًا أنه كان على وشك الرحيل عن النادي الكتالوني للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، قبل أن يتدخل المدرب الألماني هانز فليك ويقلب المعادلة.

وقال رافينيا ، في تصريحات لشبكة ESPN البرازيلية: "بصراحة، فكرت جديًا في مغادرة برشلونة. شعرت أن اللحظة قد حانت لخوض تجربة جديدة، لكن بعد حديث مطول مع المدرب فليك عبر الهاتف، ثم تواصلي معه خلال فترة الإعداد، نجح في إقناعي بمواصلة المشوار.. واليوم أحمد الله على هذا القرار".

وأوضح اللاعب ، أن العرض السعودي كان مغريًا جدًا من الناحية المالية، قائلاً: "كان بإمكاني تأمين مستقبلي ومستقبل عائلتي بالكامل. فكرت في والدي، وفي ابني، وفي مسؤولياتي كرب أسرة. منذ سن الخامسة عشرة وأنا أعيش داخل ملاعب كرة القدم، وكنت أعتقد أن الوقت قد حان لأفكر في نفسي قليلًا".

ورغم الإغراءات، اختار رافينيا البقاء في برشلونة، مؤكدًا أن قراره لم يكن سهلًا، لكنه نابع من اقتناع بمشروع فليك الجديد.

وأضاف: "أتفهم الانتقادات التي وجهت إلي في أوقات سابقة، لكن ضميري كان مرتاحًا دائمًا. البعض توقع أن أكون هدافًا بـ30 هدفًا في الموسم، وهذا ليس واقعيًا. كل لاعب له دوره المختلف، وبالعمل المستمر أصبحت اليوم أحد قادة الفريق وعناصره الأساسية".

ويُعد رافينيا (28 عامًا) من أبرز لاعبي برشلونة خلال الموسم الماضي، حيث قدم أداءً مميزًا، مسجلًا 34 هدفًا وصانعًا لـ26 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، مما جعله ركيزة أساسية في خطط المدرب فليك لموسم 2025-2026.