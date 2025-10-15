قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
رافينيا: كنت قريبًا من الدوري السعودي وفليك أقنعني بالبقاء في برشلونة

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

كشف الجناح البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، عن كواليس مثيرة بشأن مستقبله خلال صيف 2024، مؤكدًا أنه كان على وشك الرحيل عن النادي الكتالوني للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، قبل أن يتدخل المدرب الألماني هانز فليك ويقلب المعادلة.

وقال رافينيا ، في تصريحات لشبكة ESPN البرازيلية: "بصراحة، فكرت جديًا في مغادرة برشلونة. شعرت أن اللحظة قد حانت لخوض تجربة جديدة، لكن بعد حديث مطول مع المدرب فليك عبر الهاتف، ثم تواصلي معه خلال فترة الإعداد، نجح في إقناعي بمواصلة المشوار.. واليوم أحمد الله على هذا القرار".

وأوضح اللاعب ، أن العرض السعودي كان مغريًا جدًا من الناحية المالية، قائلاً: "كان بإمكاني تأمين مستقبلي ومستقبل عائلتي بالكامل. فكرت في والدي، وفي ابني، وفي مسؤولياتي كرب أسرة. منذ سن الخامسة عشرة وأنا أعيش داخل ملاعب كرة القدم، وكنت أعتقد أن الوقت قد حان لأفكر في نفسي قليلًا".

ورغم الإغراءات، اختار رافينيا البقاء في برشلونة، مؤكدًا أن قراره لم يكن سهلًا، لكنه نابع من اقتناع بمشروع فليك الجديد.

وأضاف: "أتفهم الانتقادات التي وجهت إلي في أوقات سابقة، لكن ضميري كان مرتاحًا دائمًا. البعض توقع أن أكون هدافًا بـ30 هدفًا في الموسم، وهذا ليس واقعيًا. كل لاعب له دوره المختلف، وبالعمل المستمر أصبحت اليوم أحد قادة الفريق وعناصره الأساسية".

ويُعد رافينيا (28 عامًا) من أبرز لاعبي برشلونة خلال الموسم الماضي، حيث قدم أداءً مميزًا، مسجلًا 34 هدفًا وصانعًا لـ26 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، مما جعله ركيزة أساسية في خطط المدرب فليك لموسم 2025-2026.

