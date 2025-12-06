رئيس جامعة بني سويف يناقش رسالة ماجستير حول تعقيم المياه باستخدام تقنية ليزر الفيمتوثانية

ناقش الدكتور طارق علي محمد، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، رسالة ماجستير بعنوان: "تعقيم المياه باستخدام تقنية ليزر الفيمتوثانية"، المقدمة من الباحثة سارة شعبان عبدالباقي محمد، الباحثة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وذلك بقاعة المناقشات بدار الضيافة بشرق النيل.

وتأتي هذه المناقشة في إطار جهود الجامعة لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجالات معالجة وتعقيم المياه، من خلال توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة. وتُعد تقنية ليزر الفيمتوثانية من الأساليب الحديثة والواعدة في القضاء على الملوثات الميكروبية وتحسين جودة المياه دون استخدام المواد الكيميائية.

وأكد الدكتور طارق علي أن الرسالة تمثل نموذجًا متميزًا للبحث العلمي الجاد، مشيدًا بجهود الباحثة وما قدمته من طرح علمي عميق ومنهجية دقيقة، فضلًا عن الأهمية التطبيقية لنتائج الدراسة التي تفتح آفاقًا جديدة في مجال معالجة المياه، بما يسهم في رفع اسم الجامعة وتعزيز مكانتها البحثية

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإشراف تكونت من:

الدكتور طارق علي محمد رئيس جامعة بني سويف وأستاذ فيزياء الليزر بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر جامعة بني سويف،

والدكتور محمود سيد مصطفى، أستاذ مساعد جيوكيمياء المياه والبيئة بكلية العلوم جامعة بني سويف.

فيما تشكلت لجنة المناقشة والحكم من:

الدكتور طارق علي محمد،

والدكتور محمود سيد مصطفى،

والدكتور عصام عبدالرحمن محمد، عميد كلية علوم الأرض وأستاذ جيوكيمياء المياه والبيئة بكلية علوم الأرض جامعة بني سويف،

والدكتور علاء محمود محمد محمد، أستاذ مساعد فيزياء الليزر بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر جامعة بني سويف.