السيدة انتصار السيسي تكرم طالب في كلية التمريض بجامعة قناة السويس

حصل الطالب أسامة عبدالبديع محمود، بكلية التمريض بجامعة قناة السويس، على تكريم رفيع من السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للتطوع التي نظمها الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، بعد اختياره ضمن "المتطوعين الأكثر نشاطًا لعام 2025" تقديرًا لجهوده في خدمة المجتمع ودعمه للمبادرات التطوعية بجنوب سيناء.

ومن جانبه، هنّأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الطالب أسامة عبدالبديع وكلية التمريض على هذا التميز، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بنماذج طلابها الملهمة التي تعكس قيم العطاء والمسؤولية، وتُمثّل حافزًا لزملائهم لمواصلة الإسهام في خدمة المجتمع.

وأعرب الطالب عن فخره بهذا التكريم، مؤكدًا أن العمل التطوعي أسهم في صقل شخصيته وتنمية مهاراته، وأن التعاون بين فرق المتطوعين كان ركيزة أساسية في تحقيق الإنجازات.

تعكس الاحتفالية تقدير الدولة للدور الإنساني الذي يقدمه آلاف المتطوعين لخدمة المجتمع.