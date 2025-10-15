قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
رياضة

ترامب يهدد بنقل مباريات مونديال 2026 من ضواحي بوسطن بسبب "الاضطرابات"

إسراء أشرف

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل بعد تصريحات مفاجئة حول إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدينة فوكسبورو، الواقعة في ضواحي بوسطن بولاية ماساتشوستس، بزعم أن "المدينة تعاني من اضطرابات وفوضى".

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، هاجم ترامب رئيسة بلدية بوسطن ميشيل وو، ملوحًا بسحب المباريات من الولاية رغم أن تذاكرها بيعت بالكامل.

وقال ترامب: "إذا شعرت أن الوضع غير آمن، لن أتردد في الاتصال برئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وطلب نقل المباريات إلى مدينة أخرى أكثر استقرارًا".

وتقع مدينة فوكسبورو على بعد نحو 30 ميلاً من بوسطن، ومن المقرر أن تستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2026، التي تقام بالشراكة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ملف تنظيم البطولة بالكامل يخضع لسلطة الاتحاد، وأن المدن الأمريكية المستضيفة مرتبطة بعقود رسمية وملزمة منذ اعتماد خطة البطولة عام 2022.

وأوضح مسؤولون بالفيفا أن أي تغيير في المدن أو الملاعب المستضيفة يتطلب إجراءات قانونية ولوجستية معقدة للغاية، ما يجعل من الصعب تنفيذ التهديدات التي ألمح إليها ترامب.

