ترامب يهدد بنقل مباريات مونديال 2026 من ضواحي بوسطن بسبب "الاضطرابات"

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل بعد تصريحات مفاجئة حول إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدينة فوكسبورو، الواقعة في ضواحي بوسطن بولاية ماساتشوستس، بزعم أن "المدينة تعاني من اضطرابات وفوضى".

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، هاجم ترامب رئيسة بلدية بوسطن ميشيل وو، ملوحًا بسحب المباريات من الولاية رغم أن تذاكرها بيعت بالكامل.

وقال ترامب: "إذا شعرت أن الوضع غير آمن، لن أتردد في الاتصال برئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وطلب نقل المباريات إلى مدينة أخرى أكثر استقرارًا".

وتقع مدينة فوكسبورو على بعد نحو 30 ميلاً من بوسطن، ومن المقرر أن تستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2026، التي تقام بالشراكة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ملف تنظيم البطولة بالكامل يخضع لسلطة الاتحاد، وأن المدن الأمريكية المستضيفة مرتبطة بعقود رسمية وملزمة منذ اعتماد خطة البطولة عام 2022.

وأوضح مسؤولون بالفيفا أن أي تغيير في المدن أو الملاعب المستضيفة يتطلب إجراءات قانونية ولوجستية معقدة للغاية، ما يجعل من الصعب تنفيذ التهديدات التي ألمح إليها ترامب.