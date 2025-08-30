سعر ومواصفات Galaxy S25 FE المنتظر من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج عن أن جهازها القادم من فئة Galaxy S25 FE، سيطلق في الهند وجميع أنحاء العالم يوم 4 سبتمبر، قبل خمسة أيام من الكشف عن سلسلة iPhone 17 من آبل في 9 سبتمبر.

مواصفات Galaxy S25 FE

و لم تؤكد سامسونج بعض المواصفات الرئيسية لجهاز Galaxy S25 FE، فإن تقريرا سابقا من Android Headlines كشف عن الميزات المنتظرة لهذا الهاتف، والتي ستشمل:

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S25 FE، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1080 × 2340 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، كما يحتمل أن تكون الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus من كورنينج.

سيأتي Galaxy S25 FE بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فمن المتوقع أن تأتي بترقية هذا العام من 10 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل.

من المتوقع أن يحتوي هاتف S25 FE على بطارية أكبر من العام الماضي، بسعة 4900 مللي أمبير مقارنة بـ 4700 مللي أمبير في Galaxy S24 FE، ومن المحتمل أن تدعم البطارية شحنا أسرع بقوة 45 وات مقارنة بـ 25 وات في الجهاز السابق، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

من المرجح أن يأتي الجهاز مع معالج Exynos 2400، الذي يتوقع أن يقدم أداء أفضل مقارنة بـ Exynos 2400e الأقل سرعة في Galaxy S24 FE.

ويتوقع أن يتوفر الهاتف بإصدارين من الذاكرة بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، أو 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين.

وسيعمل الهاتف بنظام One UI 8 المبني على أندرويد 16، وقد وعدت سامسونج بتقديم تحديثات لنظام التشغيل وتصحيحات أمنية لمدة سبع سنوات، وهو نفس الوعد الذي قدمته مع Galaxy S24 FE وسلسلة Galaxy S25.

سعر Galaxy S25 FE

وفقا لتقرير آخر من Android Headlines، يتوقع أن يبدأ سعر Galaxy S25 FE من 650 دولار لإصدار 128 جيجابايت، و710 دولار لإصدار 256 جيجابايت.