فن وثقافة

سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري

أوركيد سامي

أعربت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن سعادتها البالغة بحضور فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية، مؤكدة أن المهرجان يُعد من أهم الفعاليات الفنية التي تحافظ على التراث الموسيقي الأصيل وتعرّف الأجيال الجديدة بعظمة الفن المصري وتاريخه العريق.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "مصر كانت ولا تزال منارة للفن والثقافة في العالم العربي، وهذا المهرجان يؤكد مكانتها وريادتها الفنية من خلال الاحتفاء بالموسيقى العربية الراقية وإحياء أعمال الكبار."

وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أن دورة هذا العام تتميز بشكل خاص بحملها اسم كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما يضفي على المهرجان طابعًا خاصًا يربط الحاضر بالماضي، ويُجدد الفخر بتاريخ مصر الفني أمام العالم.

يُعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أعرق المهرجانات الفنية في العالم العربي، وقد انطلقت أولى دوراته عام 1992 تحت رعاية دار الأوبرا المصرية. يهدف المهرجان إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي الأصيل، وتقديم أعمال كبار الملحنين والمطربين في قالب معاصر يُناسب مختلف الأذواق والأجيال.

ويتميز المهرجان بمشاركة نخبة من الفنانين من مختلف الدول العربية، إلى جانب فرق موسيقية متخصصة في تقديم الطرب الأصيل، كما يشمل فعاليات ثقافية مثل الندوات الفكرية، ومعرض للآلات الموسيقية، وتكريم رموز الفن والموسيقى.

يقام المهرجان سنويًا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويمتد إلى أوبرا الإسكندرية ودمنهور، ما يمنحه طابعًا قوميًا شاملًا يُرسخ لدور مصر الريادي في قيادة الحركة الفنية العربية.

