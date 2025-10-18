البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا



أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ان الرئيس دونالد ترامب يبذل جهدا كبيرا في سبيل تحقيق السلام في جميع أنحاء العالم ، مشيرة إلى أن مكالمة ترامب مع بوتين ولقاؤه بزيلنسكي اتسما بأجواء ودية وصريحة للغاية.



وقالت المتحدثة باسم البيت في تصريحات لها : ترامب أبلغ بوتين وزيلنسكي أن أمد الحرب طال أكثر مما ينبغي . كما أبلغ ترامب بوتين وزيلنسكي أن بلاده بدأت تشعر بالإرهاق الشديد من الحرب.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: بوتين وزيلنسكي بحاجة للاعتراف بالواقع الحالي وأن يتوصلا إلى اتفاق سلام. وصبر الرئيس ترامب والشعب الأمريكي بدأ ينفد من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب يعمل من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا كما فعل في حالة إسرائيل وغزة

وزادت لمتحدثة باسم البيت الأبيض : ترامب يؤمن حقا أن هناك فرصة حقيقية لسلام دائم في الشرق الأوسط .

وإختتمت المتحدثة باسم البيت الأبيض: هناك فجر جديد في الشرق الأوسط ونأمل أن يتحقق ذلك أيضا بين روسيا وأوكرانيا