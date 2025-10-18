محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو

كشف الفنان محمد رضوان في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل "شاهد قبل الحذف"، مشيرًا إلى أن العمل يتبقى له حوالي 10 أيام فقط وينتهي من تصويره بالكامل.

وأوضح محمد رضوان أن الشخصية التي يجسدها في المسلسل تُعد مختلفة كليًا عما قدمه من قبل، واصفًا إياها بـ"الشرير المطلق" من حيث الشكل والمضمون، وهو ما يُمثل تحديًا جديدًا له كممثل.

كما أكد أن المسلسل لن يُعرض ضمن السباق الرمضاني، بل سيتم طرحه في وقت لاحق، متوقعًا أن يكون مفاجأة كبيرة للجمهور عند عرضه، نظرًا لطبيعة العمل المختلفة وأسلوب المعالجة الدرامية فيه.

أبطال مسلسل شاهد قبل الحذف

ويشارك في بطولة مسلسل شاهد قبل الحذف تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

لمشاهدة الفيديو:

https://youtube.com/shorts/Atmtd7RLaMw?si=jspG-OR7nFK_N7s8



https://youtu.be/Qxkz3QWFPpk?si=Tce6cEOSIfBEekIX