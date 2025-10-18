العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان



أفاد مصدر حكومي باكستاني بأن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات يقودان اليوم بالعاصمة القطرية االدوحة حوارا لحل الخلاف مع أفغانستان.

وأسار المصدر الحكومي الباكستاني في تصريحات إعلامية بأن الوفد الأفغاني سيكون مماثلا للوفد الباكستاني من حيث التمثيل.

وفي وقت سابق ؛ أفادت وكالة رويترز للأنباء بأنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان لمدة 48 ساعة.

قُتل عشرات الجنود والمدنيين من كلا الجانبين منذ بدء الاشتباكات قبل نحو أسبوع، كما سُمعت دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول.

فيما أُُعلن عن الهدنة يوم الأربعاء، وأشارت باكستان إلى أنها ستستمر حتى مساء الجمعة، لكن المسؤولين لم يُحددوا ما سينتهي إليه وقف إطلاق النار بعد انتهاء مدته، أفاد سكان بالقرب من الحدود صباح الجمعة أن وقف إطلاق النار يبدو صامدًا.

وصرحت أفغانستان أمس الأول الأربعاء بأن الهدنة ستصمد ما لم تنتهكها باكستان، دون تأكيد أن الاتفاق يتضمن مهلة 48 ساعة.

وبدوره ؛ صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس بأنه لضمان استمرار الهدنة، فإن الكرة في ملعب حكومة طالبان.

وقال شريف لمجلس وزرائه: "إذا أرادوا خلال 48 ساعة حل المشكلات ومعالجة مطالبنا الحقيقية، فنحن مستعدون لذلك".