رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام حكومته بتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي

أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، التزام حكومته بتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي، موضحا أن تقدم باكستان يعتمد على مؤسسات قوية وإصلاحات متواصلة ووحدة الصف في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه شهباز، اليوم الخميس، في إسلام أباد، حيث استعرضت الحكومة الشئون الوطنية والدولية والوضع الأمني ​​الإقليمي والإصلاحات الإدارية الجارية، حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية.

وشدد شهباز شريف على ضرورة حماية سيادة باكستان وتعزيز الاقتصاد وضمان السلام من خلال العمل الجماعي، مطلعا أعضاء الحكومة على زياراته الخارجية ومشاركاته الدبلوماسية الأخيرة، بالإضافة إلى إنجازات باكستان على الصعيد الدولي والوضع الإقليمي الراهن، بما في ذلك التطورات الأمنية في الدول المجاورة.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الوزراء بأداء وجهود أبناء القوات المسلحة، كما تقدموا بالتحية للجنود الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب ضد الإرهاب، وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع أسرهم.

وأكد المشاركون عزمهم الثابت على اجتثاث الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدين أن تضحيات قوات الأمن لن تذهب سدى.

وشددوا على أن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة في مهمتها للقضاء على الإرهاب وضمان تحقيق السلام الدائم في البلاد.