ببطن مكشوف .. أميرة فتحي تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اميرة فتحى جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مجموعة من صورها الجديدة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى

.

تفاصيل إطلالة اميرة فتحى..

وتألقت أميرة فتحى بإطلالة جريئة خطفت بها الانظار وارتدت اميرة فتحى تنورة قصيرة باللون الوردي وبلوزة قصيرة تكشف عن خصرها باللون الأزرق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز اميرة فتحى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.