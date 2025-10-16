أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن موقعنا الجغرافي المتميز يؤهلنا لنكون جسرا للقارة الأفريقية وأوروبا، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ مصر نصر من للله بعد جهود الدولة المصرية في وقف الحرب على غزة.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن الإحتلال هو اصل الأزمة وغزة كانت سجنا كبيرا.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن قمة شرم الشيخ تمثل فرصة وبداية جديدة للمنطقة، مؤكدا أنه لو تجددت الحرب مرة اخرى ستكون كارثة كبيرة على المنطقة.



