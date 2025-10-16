فيلم "أم كلثوم" شخصية مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33

اختارت إدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين فيلم "أم كلثوم" ليكون شخصية هذا العام، احتفاءً بمسيرتها الفنية والسينمائية التي وثّقت جوانب مختلفة من حياة كوكب الشرق.

ويأتي هذا الاختيار تقديرًا للدور الكبير الذي لعبته أم كلثوم في ترسيخ هوية الموسيقى العربية، وتأكيدًا على تأثيرها العابر للأجيال، ليس فقط من خلال صوتها الخالد، بل أيضًا عبر أعمالها السينمائية التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الفن المصري.



ومن المنتظر أن يُعرض خلال المهرجان عدد من مقتطفات الفيلم إلى جانب فقرات موسيقية مستوحاة من أعمال كوكب الشرق، في احتفالية فنية تجمع بين الموسيقى والسينما في مشهد واحد من الإبداع والحنين.

يذكر أن تنطلق فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور نائب مدير المهرجان المايسترو الدكتور محمد الموجى وإختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 16 اكتوبر على مسرح النافورة .

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

وتشمل مراسم الإفتتاح السلام الوطنى يليه كلمات لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا ونائب مدير المهرجان، كما يتم تكريم 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )،

وبالتزامن يحيى الفنان المغربى فؤاد زبادى حفلا بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو هشام نبوى على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية ويسبقة فاصل لنجوم الموسيقى العربية محمد طارق، ولاء طلبة، احمد رجب.

وفى نفس التوقيت تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى حفلا يحييه نجوم الموسيقى العربية ريم حمدى، حنان الخولى، محى صلاح، احمد الوزيرى، احمد صبرى، محمد شوقى على معهد الموسيقى العربية.

يصاحب الفعاليات معرضاً لفنون الخط العربى للفنان يسرى المملوك فى الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر الى جانب معرض شباب الخطاطين من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية.