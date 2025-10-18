قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد
سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
أخبار العالم

واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
محمود نوفل

أجرى خه لي فنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وهو أيضا المسؤول الرئيسي الصيني عن الشؤون الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مكالمة عبر دائرة الفيديو اليوم السبت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير بشأن القضايا الاقتصادية الثنائية المهمة.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات  له: أجريت محادثات صريحة ومفصلة مع نائب رئيس الوزراء الصيني بشأن التجارة بين البلدين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي : سألتقي شخصيا مع نائب رئيس الوزراء الصيني الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا

الصين أمريكا وزير الخزانة الأمريكي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني التجارة بين الصين وأمريكا

