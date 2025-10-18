واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة

أجرى خه لي فنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وهو أيضا المسؤول الرئيسي الصيني عن الشؤون الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مكالمة عبر دائرة الفيديو اليوم السبت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير بشأن القضايا الاقتصادية الثنائية المهمة.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات له: أجريت محادثات صريحة ومفصلة مع نائب رئيس الوزراء الصيني بشأن التجارة بين البلدين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي : سألتقي شخصيا مع نائب رئيس الوزراء الصيني الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا