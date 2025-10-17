قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر تشارك بمنتدى حق المؤلف- الصين 2025.. هشام عزمي: نسعى لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين

الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية
الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية في المنتدى الدولي لحق المؤلف – الصين 2025، الذي بدأت أعماله يوم الخميس 16 اكتوبر بمدينة شين داو الصينية،  تحت شعار "الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي" بمشاركة كبار المسؤولين في هيئات حقوق المؤلف والمنظمات الدولية وخبراء الصناعة الإبداعية من مختلف دول العالم.

وفي كلمته أمام الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان  " حقوق المؤلف: وقود الإبداع والنمو»، أكد عزمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل خطوة فارقة في دعم الابتكار والإبداع كدعائم أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

كما تناول عزمي التحديات التي تواجه منظومة حقوق المؤلف في العصر الرقمي، خاصة في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين دعم التطور التكنولوجي وصون الإبداع الإنساني، ومؤكدًا أهمية العمل على تعزيز وجود اللغة العربية في بيانات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على الهوية الثقافية ويمنع تهميش المحتوى العربي.

وأشار رئيس الجهاز إلى التطور النوعي الذي شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية بإطلاق نظام تحصيل الحقوق لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية تُجسّد الانتقال من مرحلة الحماية النظرية إلى التطبيق العملي الذي يضمن العدالة في توزيع العوائد الإبداعية، ويمكّن المبدعين من الاستفادة الفعلية من نتاجهم الفكري والفني.

وخلال كلمته، أشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مستعرضًا تجربة مصر في استضافة المنتدى عبر الإقليمي للملكية الفكرية والمرأة في ريادة الأعمال في الدول العربية والآسيوية، الذي عُقد في القاهرة في أكتوبر 2025 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من مكتب البراءات الياباني، والذي مثّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز دور المرأة في منظومة الابتكار بالمنطقتين العربية والآسيوية.

واختتم الدكتور هشام عزمي كلمته بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.

الدكتور هشام عزمي الملكية الفكرية حق المؤلف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

ترشيحاتنا

الرئيس الإسرائيلي

هرتسوج يلتقي مع الأسرى الإسرائيليين: أنتم العامل الذي وحد الشعب

جون بولتون

مهدد بالسجن 180 عاما.. جون بولتون ينفي تهم سوء التعامل مع معلومات سرية

ماريا كورينا ماتشادو

زعيمة المعارضة الفنزويلية ترحب باتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة

بالصور

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

مي سليم
مي سليم
مي سليم

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد