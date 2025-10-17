مصر تشارك بمنتدى حق المؤلف- الصين 2025.. هشام عزمي: نسعى لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية في المنتدى الدولي لحق المؤلف – الصين 2025، الذي بدأت أعماله يوم الخميس 16 اكتوبر بمدينة شين داو الصينية، تحت شعار "الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي" بمشاركة كبار المسؤولين في هيئات حقوق المؤلف والمنظمات الدولية وخبراء الصناعة الإبداعية من مختلف دول العالم.

وفي كلمته أمام الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان " حقوق المؤلف: وقود الإبداع والنمو»، أكد عزمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل خطوة فارقة في دعم الابتكار والإبداع كدعائم أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

كما تناول عزمي التحديات التي تواجه منظومة حقوق المؤلف في العصر الرقمي، خاصة في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين دعم التطور التكنولوجي وصون الإبداع الإنساني، ومؤكدًا أهمية العمل على تعزيز وجود اللغة العربية في بيانات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على الهوية الثقافية ويمنع تهميش المحتوى العربي.

وأشار رئيس الجهاز إلى التطور النوعي الذي شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية بإطلاق نظام تحصيل الحقوق لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية تُجسّد الانتقال من مرحلة الحماية النظرية إلى التطبيق العملي الذي يضمن العدالة في توزيع العوائد الإبداعية، ويمكّن المبدعين من الاستفادة الفعلية من نتاجهم الفكري والفني.

وخلال كلمته، أشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مستعرضًا تجربة مصر في استضافة المنتدى عبر الإقليمي للملكية الفكرية والمرأة في ريادة الأعمال في الدول العربية والآسيوية، الذي عُقد في القاهرة في أكتوبر 2025 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من مكتب البراءات الياباني، والذي مثّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز دور المرأة في منظومة الابتكار بالمنطقتين العربية والآسيوية.

واختتم الدكتور هشام عزمي كلمته بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.