وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
وزير الكهرباء: التدريب عملية مستمرة والقطاع يمتلك كوادر قادرة على تنفيذ خطة التطوير
كيفية معرفة المقر الانتخابي للادلاء بالصوت لمجلس النواب
نواب الشيوخ يوافقون على إرسال برقية تهنئة للرئيس السيسي على جهوده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

فروع منظمة خريجي الأزهر بالمحافظات تحتفي بانتصارات أكتوبر

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

تواصل فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف،   عقد  العديد من الفعاليات والندوات الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية، للاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تأكيدًا على دور الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، واستلهام الدروس والعبر من هذا النصر العظيم.

وعقد فرع المنظمة بالمنوفية،  احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة،  بعنوان: "أكتوبر العزة والكرامة"، بحضور الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة بالمنوفية، وعدد من القيادات الأزهرية والعسكرية.

تضمّن الحفل فقرات إنشاد ديني، وأشعارًا وطنية، وفقرات تمثيلية، عبّرت عن روح أكتوبر، وأكد المشاركون أن النصر سيظل رمزًا للعزة والكرامة، مؤكدين دور الأزهر الشريف في ترسيخ الانتماء الوطني، وصون القيم الأصيلة في نفوس الشباب.

كما عقد فرع المنظمة بالفيوم،  ندوة تثقيفية، تحت عنوان: "دروس وعبر من نصر أكتوبر"، وذلك بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، حيث حضر الندوة: الأستاذ الدكتور محمد أحمد سرحان، عميد المركز الثقافي الإسلامي، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، وعدد من الأئمة والدعاة وأبناء المحافظة، الذين أكدوا على أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفداء والعزيمة والوحدة الوطنية، ودليلًا على قوة إرادة الشعب المصري، وجيشه الباسل.

وفي سياق متصل، عقد فرع المنظمة بمحافظة الدقهلية، ندوة بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وأوقاف الدقهلية، وقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور نخبة من قيادات الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وعدد من الأئمة والوعاظ.

افتتح الندوة: الدكتور فتحي محمد الباز، نائب رئيس فرع المنظمة، مؤكدًا أن حرب أكتوبر كانت ملحمة إيمانية وإنسانية، سطّر فيها الجندي المصري أروع البطولات، معتمدًا على الإيمان بالله، واليقين بالنصر، فكان التكبير شعار المعركة، وسر الانتصار.


وأكدت الدكتورة محاسن فكري عبد الخالق، عميدة الكلية، ورئيس فرع المنظمة، أن نصر أكتوبر جسّد إرادة المصريين ووحدتهم، وأعاد للأمة العربية كرامتها، مشيرة إلى أن شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، كان له دور كبير في رفع الروح المعنوية للجنود، وغرس روح الجهاد والإيمان في نفوسهم.

من جانبه، أوضح فضيلة الدكتور أحمد إسماعيل، مدير أوقاف شرق المنصورة، أن نصر أكتوبر أكد للعالم أن أبناء الجيش المصري خير أجناد الأرض.

فيما أشار الشيخ أحمد مصطفى، مدير شؤون القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، إلى أن التخطيط والعلم والإيمان، كانت مفاتيح النصر العظيم.

كما تحدث الدكتور علي عبده محمد علي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية، عن دور الأزهر الشريف في دعم الروح المعنوية للجنود خلال الحرب، مشيرًا إلى أن الأزهر سيظل منارة للعلم والدين والوطنية، فيما أكدت الدكتورة هدى السعيد خميس، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا النصر سيبقى رمزًا للوحدة والإصرار والعزة، داعيةً إلى غرس قيم الانتماء والتضحية في نفوس الشباب.

وفي الختام، أكد المتحدثون من العلماء وأساتذة الأزهر، أن روح أكتوبر باقية، وأن الجيش المصري ما زال على العهد، يسطر بطولات جديدة في الدفاع عن أرض الوطن، ويواصل مسيرة البناء والتنمية، بقيادة رشيدة، تسعى لحفظ أمن مصر واستقرارها.

منظمة خريجي الأزهر الأزهر أكتوبر انتصارات أكتوبر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

