رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
ديني

الأوقاف تواصل تدريب الأئمة على التحول الرقمي بدورة جديدة في الحاسب الآلي

أكاديمية الاوقاف
أكاديمية الاوقاف
عبد الرحمن محمد

تطلق أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، دورة تدريبية جديدة تحمل الرقم (2012)، تتناول أساسيات استخدام الحاسب الآلي وبرنامج (Word)، وذلك خلال الفترة من السبت 18 أكتوبر 2025 وحتى الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لأئمتها وواعظاتها، من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات التقنية الحديثة، وخصوصًا الحاسب الآلي، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات التحول الرقمي ويُسهم في دعم كفاءة العمل المؤسسي بالوزارة.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لنهج الوزارة في التحديث والتطوير، من خلال التدريب المستمر للعاملين، بما يواكب التطورات الإدارية والتقنية على المستويين المحلي والعالمي.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وكشفت وزارة الأوقاف عن عنوان خطبة الجمعة المقبلة، والموافق 24 أكتوبر 2025م، 2 جمادى الأولى 1447هـ، والتي تأتي تحت عنوان "البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى"، في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا ذات الصلة بالحياة اليومية والإنسانية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن اختيار هذا العنوان يأتي انطلاقًا من إدراكها العميق بأن الحفاظ على البيئة لا يعد أمرًا ترفيًّا، بل هو واجب شرعي ووطني، لما للبيئة من دور محوري في بقاء الإنسان وصلاح المجتمع، ولما تمثله من أساس متين لبناء الحضارات واستقرار الأمم.

وأوضحت الأوقاف أن الخطبة ستركز على إبراز العلاقة بين الإنسان والبيئة، باعتبارها الحاضنة الثانية بعد الأم، التي ينشأ فيها الإنسان ويتنفس هواءها ويعيش على خيراتها، وهو ما يفرض عليه مسؤولية أخلاقية ودينية تجاه صيانتها وعدم الإضرار بها.

وشددت الوزارة على أن خطباء المساجد سيتناولون الجوانب الشرعية والإنسانية والعملية لحماية البيئة، بدءًا من ترشيد الاستهلاك، مرورًا بعدم الإفساد في الأرض، وانتهاءً بتعزيز ثقافة الوعي البيئي والتكافل من أجل مستقبل مستدام.

وتأتي هذه الخطبة ضمن سلسلة من الموضوعات التي تبنتها وزارة الأوقاف في إطار خطة شاملة لربط الخطاب الديني بقضايا العصر، بما يعكس سماحة الإسلام وواقعيته في التعامل مع شئون الحياة المختلفة.

الأوقاف تدريب الأئمة الواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية

