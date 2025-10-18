هل يجوز مسح القدمين بدلا من غسلهما في الوضوء خارج المنزل؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من سيدة تستفسر فيه عن مدى جواز الاكتفاء بمسح القدمين أثناء الوضوء في مكان العمل، نظرًا لصعوبة غسلهما.

وفي رده على هذا التساؤل، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسح القدمين لا يجزئ في الوضوء، لأن الشريعة نصّت على وجوب غسل القدمين، والغسل هنا يعني جريان الماء على العضو، وهو ما لا يتحقق بالمسح.

وأوضح "شلبي"، خلال مقطع مصوّر نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، أن قيام الشخص بتبليل يده ومسح القدم بها لا يعد غسلاً، وبالتالي لا يصح به الوضوء.

وقال إنه في حال وجود عذر يمنع من غسل القدمين في مكان العمل، فإنه يمكن للشخص أن يتوضأ وضوءًا كاملاً من المنزل مع غسل القدمين، ثم يرتدي جوربًا (شرابًا) نظيفًا، بحيث يكون ساترًا لموضع الفرض وغير مقطوع، وبذلك يُمكنه المسح عليه عند تجديد الوضوء خلال وجوده في العمل.

كما شدد أمين الفتوى على ضرورة توفر بعض الشروط في الجورب الذي يُمسح عليه، أبرزها أن يكون طاهرًا، وأن يغطي كامل موضع القدم المطلوب غسله شرعًا، وألا يكون فيه خروق أو قطع.

وفي ختام حديثه، أشار الدكتور شلبي إلى أن الأصل في الوضوء هو الامتثال للنص القرآني، حيث قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"، موضحًا أن الأرجل هنا جاءت معطوفة على الأعضاء المغسولة، مما يدل على وجوب غسلها لا مسحها.



