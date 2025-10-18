قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي

مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى
مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى
أحمد إبراهيم

نشر الفنان عمر محمد رياض عن مفاجاة لعشاق مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبي” وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال عمر محمد رياض : قالوا إن الحكاية خلصت بس فى حكايات.. بتختار هي ترجع بنفسها.. لن أعيش فى جلباب أبي 2". 

وياتى إعلان تقديم جزء ثان من مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبى” بعد عرض المسلسل ما يقرب من 30 عاما. 

نور الشريف ورفض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، أحد أهم المسلسلات الاجتماعية في تاريخ الدراما، ليس في حقبة التسعينيات فحسب، بل وعلى مر الزمان، فلا زال الجيل الحالي يستعين بشخصياته، ومشاهده في رسم الكوميكسات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع هذه الشهرة التي حظي بها «لن أعيش في جلباب أبي» إلا أن بطل المسلسل، الفنان نور الشريف، رفض في البداية تقديم تلك الشخصية (عبد الغفور البرعي)، فقد رأى أن الوقت لايزال مبكرا لتقديم دور الأب وخاصة لجمهور التليفزيون فكان يؤمن أن جمهور المنازل يصدق الأحداث ويتعايش معها بشكل أكبر وأسرع.

وبعدما قرأ نور الشريف، السيناريو الذي كتبه السيناريست مصطفي محرم غير رأيه تمامًا حيث كان مختلفًا بشكل كبير عن القصة الأصلية التي كتبها الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، فقد تناول السيناريو رحلة صعود (عبد الغفور البرعي) والتي استمرت 15 حلقة أما قصة إحسان فكانت تبدأ بنجاح الأب الأمر الذي جعله يقدم علي المشاركة في المسلسل.

وكان المسلسل يحمل الكثير من المواعظ والحكم التي توجه للشباب، وبقدر هذه المواعظ؛ بقدر تأثيرها علي الفنان الراحل، فقد تعلم منه أشياء كثيرة أفادته في حياته، وغيرت الكثير من قناعاته وأفكاره، حيث كشف في أحد حواراته الصحفية السابقة: (أنه بعد تقديمه لهذه الشخصية شعر بالندم الشديد على حياة البذخ والرفاهية التي كان يعيشها، كما تمنى أن يكون أبا مثله ينشأ أولاده على تلك المبادئ).

الفنان عمر محمد رياض عمر محمد رياض محمد رياض مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبي” الفنان محمد رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

الطفل المتهم بالاسماعيلية

لص في عز النهار بقنا وطفل ينهى حياة صديقه بالإسماعيلية بطريقة وحشية.. حوادث شغلت الرأي العام اليوم

ترامب

الهدنة على المحك.. جدل حول تصريحات ترامب واتهامات لإسرائيل| وخبير يوضح

فتاوى

فتاوى| هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. هل تبطل الصلاة إذا سلم الإمام قبل إتمام التشهد الأخير؟.. هل إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة عن الكلام يبطل الصلاة ؟

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

فيديو

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد