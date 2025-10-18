مصر تشارك في البازار الـ 61 الخيري للسلك الدبلوماسي في الأردن

شارك الجناح المصري في البازار الخيري الـ 61 للسلك الدبلوماسي المصري في الأردن بمجموعة متميزة من المنتجات التي تحمل العلامة والتصميم المصري الأصيل، وصنعت بالكامل بخامات محلية تعكس التراث والحرف اليدوية لمصر، بحضور السفير خالد الأبيض، سفير مصر في الأردن وحرمه، الذي تابع فعاليات الجناح وأطلع على المعروضات.

وافتتح "البازار" في الأردن الأميرة بسمة بنت طلال، والتي حرصت على تفقد الجناح المصري ومشاهدة المعروضات المصرية المميزة، وحضرت الفعالية بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، ما أضفى على الحدث طابعا رسميا مميزا وجذب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور المحلي.

ويخصص ريع البازار بالكامل لدعم أطفال مبرة أم الحسين، وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 1958 لرعاية الأطفال الأيتام والمحرومين في الأردن، وتعنى بتوفير بيئة تعليمية واجتماعية لهم.

وجذب الجناح المصري، أنظار الزوار من جميع الأعمار، لاسيما مع عرض تمثال قناع الملك توت عنخ آمون، الذي شكل نقطة جذب رئيسية للأطفال والكبار على حد سواء، كما تضمنت العروض منتجات متنوعة من الحلي والإكسسوارات والملابس والمنسوجات، جميعها تحت شعار "صنع في مصر".

وأكد مسئولو الجناح المصري من البعثة الدبلوماسية، حرص مصر على المشاركة في هذه الفعالية التي تعد ملتقى ثقافيا وإنسانيا، يجمع بين التنوع الثقافي والتضامن الدولي، وتعتبر من أبرز الفعاليات الخيرية في الأردن.

ومنذ انطلاقه في عام 1966، ينظم هذا البازار سنويا بمشاركة أكثر من 40 سفارة وهيئة دبلوماسية معتمدة في الأردن، حيث تعرض كل سفارة منتجاتها الوطنية، الحرف اليدوية، والأطعمة التقليدية.