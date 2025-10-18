قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
أخبار البلد

مصر تشارك في البازار الـ 61 الخيري للسلك الدبلوماسي في الأردن

أ ش أ

شارك الجناح المصري في البازار الخيري الـ 61 للسلك الدبلوماسي المصري في الأردن بمجموعة متميزة من المنتجات التي تحمل العلامة والتصميم المصري الأصيل، وصنعت بالكامل بخامات محلية تعكس التراث والحرف اليدوية لمصر، بحضور السفير خالد الأبيض، سفير مصر في الأردن وحرمه، الذي تابع فعاليات الجناح وأطلع على المعروضات.

وافتتح "البازار" في الأردن الأميرة بسمة بنت طلال، والتي حرصت على تفقد الجناح المصري ومشاهدة المعروضات المصرية المميزة، وحضرت الفعالية بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، ما أضفى على الحدث طابعا رسميا مميزا وجذب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور المحلي.

ويخصص ريع البازار بالكامل لدعم أطفال مبرة أم الحسين، وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 1958 لرعاية الأطفال الأيتام والمحرومين في الأردن، وتعنى بتوفير بيئة تعليمية واجتماعية لهم.

وجذب الجناح المصري، أنظار الزوار من جميع الأعمار، لاسيما مع عرض تمثال قناع الملك توت عنخ آمون، الذي شكل نقطة جذب رئيسية للأطفال والكبار على حد سواء، كما تضمنت العروض منتجات متنوعة من الحلي والإكسسوارات والملابس والمنسوجات، جميعها تحت شعار "صنع في مصر".

وأكد مسئولو الجناح المصري من البعثة الدبلوماسية، حرص مصر على المشاركة في هذه الفعالية التي تعد ملتقى ثقافيا وإنسانيا، يجمع بين التنوع الثقافي والتضامن الدولي، وتعتبر من أبرز الفعاليات الخيرية في الأردن.

ومنذ انطلاقه في عام 1966، ينظم هذا البازار سنويا بمشاركة أكثر من 40 سفارة وهيئة دبلوماسية معتمدة في الأردن، حيث تعرض كل سفارة منتجاتها الوطنية، الحرف اليدوية، والأطعمة التقليدية.

