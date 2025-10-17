تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار

أعلن تلفزيون الصين المركزي استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار.

وفي وقت سابق ؛ قدّم رئيس الوزراء المنغولي، لوفسانامسرين أويون-إردين، استقالته، بعد خسارته في تصويت على منح الثقة في البرلمان.

وأُجري التصويت السري في مجلس النواب بعدما شهدت العاصمة، أولان باتور، تظاهرات استمرت أيامًا احتجاجًا على شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء.

وذكر مجلس النواب في بيان أن أويون-إردين سيظل في منصبه بالتكليف حتى تعيين خليفة له في غضون 30 يومًا.

وحصل أويون-إردين في التصويت على دعم 44 نائبًا فقط، فيما صوت 38 ضده. وكان يحتاج إلى أغلبية 64 صوتًا للبقاء في منصبه.

وتعاني منغوليا، الدولة الغنية بالموارد، منذ عقود من فساد يهدد مؤسساتها.

ويعتقد البعض أن قلة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات العائدة من التعدين، وبخاصة الفحم.

وتفاقمت التوترات الشهر الماضي إثر تقارير عن نفقات باذخة أقدم عليها نجل رئيس الوزراء، مما أثار احتجاجات في العاصمة.