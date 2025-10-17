قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة
صراع الموانئ| الصين تشعل الحرب الاقتصادية بعد فرض رسوم على السفن الأمريكية
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن واغتنم فضلها
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار

محمود نوفل

أعلن تلفزيون الصين المركزي استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار.

وفي وقت سابق ؛ قدّم رئيس الوزراء المنغولي، لوفسانامسرين أويون-إردين،  استقالته، بعد خسارته في تصويت على منح الثقة في البرلمان.

وأُجري التصويت السري في مجلس النواب بعدما شهدت العاصمة، أولان باتور، تظاهرات استمرت أيامًا احتجاجًا على شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء.

وذكر مجلس النواب في بيان أن أويون-إردين سيظل في منصبه بالتكليف حتى تعيين خليفة له في غضون 30 يومًا.

وحصل أويون-إردين في التصويت على دعم 44 نائبًا فقط، فيما صوت 38 ضده. وكان يحتاج إلى أغلبية 64 صوتًا للبقاء في منصبه.

وتعاني منغوليا، الدولة الغنية بالموارد، منذ عقود من فساد يهدد مؤسساتها.

ويعتقد البعض أن قلة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات العائدة من التعدين، وبخاصة الفحم.

وتفاقمت التوترات الشهر الماضي إثر تقارير عن نفقات باذخة أقدم عليها نجل رئيس الوزراء، مما أثار احتجاجات في العاصمة.

