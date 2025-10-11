الرئيس المنغولي يزور الهند بعد غد لتعزيز الشراكة بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الرئيس المنغولي ، خوريلسوخ أوخنا ، سيقوم بزيارة رسمية للهند خلال الفترة من 13 الى 16 أكتوبر الحالي ، وذلك تلبية لدعوة من الرئيسة دروبادى مورمو.

وذكرت الوزارة ، في بيان اليوم ، أن الرئيس المنغولي سيرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزراء ونواب برلمانيين ومسئولين وكبار رجال الأعمال ، مشيرة الى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى التي يقوم بها الرئيس المنغولي للهند منذ توليه مهام منصبه ، وأن الرئيسة الهندية ستعقد اجتماعا معه وستقيم مأدبة تكريما له.

وأضافت أن رئيس منغوليا سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى لإستعراض العلاقات بين البلدين ، وأنه من المتوقع أن يلتقي به نائب الرئيسة الهندية سي بي راذ كريشنان ، ووزير الدفاع راجناث سينج ، ووزير الشئون الخارجية إس . جايشانكار.

ونوهت إلى أن الهند ومنغوليا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1955 ، وأنهما قامتا خلال فترة السبعين عاما الماضية بتطوير شراكة وثيقة متعددة الجوانب وتستند إلى القيم الديمقراطية والروابط الثقافية والروحية المشتركة ، وأن الشراكة بينهما تغطي قطاعات الدفاع والأمن والطاقة والتعدين والتنمية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والتعاون الثقافي والبرلماني ، وأن هذه الزيارة ستتيح فرصة لقيادتي البلدين لإستعراض ما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الثنائية ، وتحديد رؤيتهما في تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ح ع/رأش