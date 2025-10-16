الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد وتقويض التجارة الدولية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة الأمريكية - بمطالبتها الدول بالتوقف عن شراء النفط الروسي - تشارك في تهديد وتقويض التجارة الدولية.



وردا على تهديدات ترامب بشأن شراء النفط الروسي ، قالت الخارجية الصينية في بيان لها : الصين ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للأذى.



وأضافت الخارجية الصينية: الصين تعارض استخدام الولايات المتحدة لبكين كذريعة لفرض عقوبات أحادية غير قانونية.



وتابعت الخارجية الصينية: تقدمت الصين باحتجاج لبريطانيا بشأن إدراج الشركات الصينية في قائمة العقوبات ضد روسيا. والتعاون بين الشركات الروسية والصينية لا ينبغي أن يكون عرضة للتدخل أو التأثير.



كما علقت الخارجية الصينية على العقوبات البريطانية بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.