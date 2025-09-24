قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الصينية: المجتمع الدولي يأمل أن تفي أمريكا وروسيا بمسؤوليتهما في نزع السلاح النووي

الخارجية الصينية: المجتمع الدولي يأمل أن تفي أمريكا وروسيا بمسؤوليتهما في نزع السلاح النووي
الخارجية الصينية: المجتمع الدولي يأمل أن تفي أمريكا وروسيا بمسؤوليتهما في نزع السلاح النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جيا كون" إن "المجتمع الدولي يأمل أن تفي الولايات المتحدة وروسيا بمسؤوليتيهما الرئيسية في مجال نزع السلاح النووي".


جاءت تصريحات "قوه " تعقيبا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بالحدود العددية الأساسية في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) لمدة عام إضافي بعد انتهاء سريانها في فبراير المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.


وقال بوتين إن "هذا الإجراء لن يكون فعالا؛ إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة الخطوة نفسها، وتخلت عن أي إجراءات تنتهك توازن القدرات الردعية القائم".


وأشاد المتحدث بـالموقف الإيجابي الذي أعربت عنه روسيا، وقال "إن موقف الصين بشأن معاهدة (نيو ستارت) ثابت، "ومن المهم أن تفي الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تمتلكان أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم، بمسؤوليتيهما الرئيسية في مجال نزع السلاح النووي".


وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة وروسيا على أن تعيدا تطبيق المعاهدة، وأن "تبتكرا آلية فعالة لخفض مخزونهما من الأسلحة النووية بشكل كبير، بطريقة قابلة للتحقق وملزمة قانونيا"، مؤكدا أن هذا ما يأمله المجتمع الدولي".


يُشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا معاهدة (نيو ستارت) عام 2010، وهي تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية وأنظمة التسليم الاستراتيجية التي يحق لكل دولة امتلاكها. وفي فبراير 2021، مددت موسكو وواشنطن المعاهدة رسميا لمدة خمس سنوات، وفي فبراير 2023، وقع بوتين قانونا يُعلق مشاركة روسيا في المعاهدة، مع العلم أن روسيا لم تنسحب منها بشكل كامل.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون المجتمع الدولي يأمل أن تفي الولايات المتحدة وروسيا مجال نزع السلاح النووي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة الاستراتيجية الجديدة نيو ستارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

انغام

شفاءها في الغناء.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد