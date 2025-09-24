الخارجية الصينية: المجتمع الدولي يأمل أن تفي أمريكا وروسيا بمسؤوليتهما في نزع السلاح النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جيا كون" إن "المجتمع الدولي يأمل أن تفي الولايات المتحدة وروسيا بمسؤوليتيهما الرئيسية في مجال نزع السلاح النووي".



جاءت تصريحات "قوه " تعقيبا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بالحدود العددية الأساسية في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) لمدة عام إضافي بعد انتهاء سريانها في فبراير المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وقال بوتين إن "هذا الإجراء لن يكون فعالا؛ إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة الخطوة نفسها، وتخلت عن أي إجراءات تنتهك توازن القدرات الردعية القائم".



وأشاد المتحدث بـالموقف الإيجابي الذي أعربت عنه روسيا، وقال "إن موقف الصين بشأن معاهدة (نيو ستارت) ثابت، "ومن المهم أن تفي الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تمتلكان أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم، بمسؤوليتيهما الرئيسية في مجال نزع السلاح النووي".



وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة وروسيا على أن تعيدا تطبيق المعاهدة، وأن "تبتكرا آلية فعالة لخفض مخزونهما من الأسلحة النووية بشكل كبير، بطريقة قابلة للتحقق وملزمة قانونيا"، مؤكدا أن هذا ما يأمله المجتمع الدولي".



يُشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا معاهدة (نيو ستارت) عام 2010، وهي تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية وأنظمة التسليم الاستراتيجية التي يحق لكل دولة امتلاكها. وفي فبراير 2021، مددت موسكو وواشنطن المعاهدة رسميا لمدة خمس سنوات، وفي فبراير 2023، وقع بوتين قانونا يُعلق مشاركة روسيا في المعاهدة، مع العلم أن روسيا لم تنسحب منها بشكل كامل.