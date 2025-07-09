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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمريكا وروسيا والصين.. استطلاع يكشف الدول الأكثر تهديدا لجيرانها

أمريكا وروسيا والصين
أمريكا وروسيا والصين
البهى عمرو

عرضت القاهرة الإخبارية، استطلاع جديد تم إجراؤه داخل 25 دولة حول العالم، عن أن الصين وأمريكا وروسيا، هم الدول الأكثر تهديدًا لجيرانهم، وينظر إليهم على أنهم خطر كبير بالنسبة لهم.

وشمل الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة بيو للأبحاث، حوالي 30 ألف شخص، وأظهر أن الكنديين باتوا يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية التهديد الأعظم لبلادهم، وذلك بعد سؤالهم عن نظرتهم إلى أمريكا تحت قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

أمريكا الخطر الأكبر

 
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تبين أن 59% من الكنديين ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها خطرًا كبيرًا، إلا أنه في السياق ذاته قال أكثر من نصف المشاركين الكنديين، إنهم على الرغم من ذلك ما زالوا يعتبرون أمريكا حليفتهم.

وأرجع المشاركون السبب في اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا عظيمًا، إلى السياسة الخارجية غير التقليدية التي ينتهجها ترامب ضدهم والتي أثارت استياء الكنديين، حيث فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم منها، بحجة مواجهة تهريب مخدر الفنتانيل على الحدود الشمالية.

وفي المكسيك، يعتبر 68% من المشاركين في الاستطلاع أن الولايات المتحدة تشكل التهديد الأساسي لهم، وتتصدر إسرائيل قائمة الدول الأكثر تأييدا للولايات المتحدة، حيث أشار 95% من المشاركين فيها إلى الولايات المتحدة باعتبارها حليفها الأول، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 89% واليابان بنسبة 78%.

كما سئل المشاركون في أوروبا عن رأيهم في روسيا تحت قيادة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، في ظل حدة التوتر على حدود الناتو الشرقية، حيث أبدى 81% البولنديون و 77% من السويديين حذرهم من موسكو، كونها بالنسبة لهم تشن حرب على جارتها أوكرانيا.

جاء ذلك على عكس مؤيدي الأحزاب اليمينية في أوروبا الذين لا يعتبرون روسيا تهديدا مباشرًا، أما في اليابان فيعتبر 53% من المشاركين و 52% من المشاركين الأستراليين أن الصين هي التهديد المباشر لهم.

القاهرة الإخبارية أمريكا وروسيا والصين الصين روسيا أمريكا

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