احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اتفاقيات جديدة بين العربية للتصنيع وأبوظبي للطيران لتعزيز الصناعات الجوية

شراكات تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتصنيع الجوي بين مصر والإمارات
شراكات تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتصنيع الجوي بين مصر والإمارات

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع و الوزير"محمود الهاملي" رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران و الدكتور "ناصر حميد النعيمي "الأمين العام لمجلس توازن الإمارات، توقيع 7 اتفاقيات مع مجموعة أبوظبي للطيران والشركات التابعة لها . 

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الأول للمشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية  EDEX 2025.

معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية  EDEX 2025

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة أبوظبي للطيران , وتميزها في انتاج وتصنيع مختلف الصناعات الجوية وأعمال الصيانة وعمرة المحركات وإنتاج قطع غيار هذه الصناعة الهامة في الصناعات الدفاعية .  

وأوضح أن مجالات التعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي تتضمن  التصنيع المشترك للصناعات الجوية وتحقيق التكامل الصناعي والتسويقي والدعم الفني واللوجيستي وتصنيع قطع الغيار وأعمال الصيانة وعمرة المحركات بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع "الطائرات والمحركات وحلوان للصناعات المتطورة" وبالتعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي والشركات التابعة لها (شركة ماكسموس للطيران- Global Aerospace Logistics، المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمره AMMROC).

وأردف إننا نتطلع أن تكون مصانع وشركات  الهيئة العربية للتصنيع محورا  لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة طيران أبوظبي، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .

من جانبه أشاد الوزير"محمود الهاملي" رئيس مجموعة أبوظبي للطيران، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا على ترحيب مجموعة طيران أبو ظبي  ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين.

ولفت إلى أن مجموعة طيران أبو ظبي  لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصانع وشركات الهيئة العربية  للتصنيع .

وبدوره، أعرب الدكتور "ناصر حميد النعيمي "الأمين العام لمجلس توازن الإمارات، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به  في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية ، مشيدا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي .

كما أعرب وفد مجموعة أبوظبي للطيران خلال تفقدهم معروضات جناح الهيئة العربية للتصنيع عن إعجابهم بمدى تطور وتقدم المنتجات وتوافقها مع كافة الإستخدامات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

