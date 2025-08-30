قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي رسميا عن سماعات FreeBuds SE 4 اللاسلكية، والتي تعد أول طراز ضمن سلسلة SE يدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشط ANC.

تدعم سماعات هواوي الجديدة أوضاعا متعددة لعزل الضوضاء بقدرة تصل إلى 24 ديسيبل، مع إمكانية التبديل بين ثلاثة أنماط تشمل Ultra وGeneral وCozy، بحسب بيئة الاستخدام، كما تأتي السماعات بمنظومة تضم ثلاثة ميكروفونات لتحسين جودة الصوت والمكالمات.

مواصفات سماعة هواوي FreeBuds SE 4

وتضم FreeBuds SE 4 مشغلات صوتية ديناميكية بقياس 10 ملم، مع دعم لتقنيات ترميز الصوت SBC وAAC وmSBC، من حيث التصميم، لا تختلف السماعات وعلبة الشحن كثيرا عن الجيل السابق FreeBuds SE 3، وتزن كل سماعة 4.3 جرام فقط، ما يجعلها خفيفة ومريحة للاستخدام.

سماعة هواوي FreeBuds SE 4

توفر السماعات حتى 50 ساعة من وقت التشغيل الإجمالي باستخدام علبة الشحن، أما في الشحنة الواحدة، فتعمل السماعات حتى 7 ساعات مع تفعيل ANC، وترتفع إلى 10 ساعات عند إيقافه. 

وتحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 41 مللي أمبير، بينما تضم علبة الشحن بطارية بسعة 510 مللي أمبير، مع منفذ USB Type-C للشحن.

وتشمل المزايا الأخرى دعم تقنية Bluetooth 5.4، وتصنيف مقاومة الماء والغبار IP54 للسماعات، إضافة إلى دعم التحكم عبر النقرات.

تتوفر سماعات Huawei FreeBuds SE 4 بسعر 79 دولارا في المملكة المتحدة، مع خيارين للألوان: الأبيض والأسود.

جدير بالذكر أن شركة هواوي تعتزم الكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate XTs، في الصين يوم 4 سبتمبر، وهو ثاني هاتف من الشركة بتصميم ثلاثي الطي.

وقبل موعد الإطلاق، كشفت الشركة عن أول صور رسمية للهاتف، إلى جانب بعض التفاصيل التقنية.

سيطرح الهاتف بثلاثة خيارات من الذاكرة بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Kirin 9020، وأن يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

FreeBuds SE 4 سماعات FreeBuds SE 4 سماعات هواوي الجديدة

