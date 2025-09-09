iPhone 17 Pro آبل تكشف عنه.. كل التسريبات صحيحة

أطلقت منذ قليل آبل عملاقة التكنولوجيا في العالم هاتفها الأشهر والأبرز بين الهواتف الذكية، آيفون ١٧ برو.

والذي جاء بنفس التصميم والتسريبات السابقة، كما أنه يوفر تحسينات عدة عن شقيقه السابق آيفون ١٦ برو.

خاصة مع تحسينات الكاميرا والبطارية، الأمر الذي يجعله الأقوى بين الهواتف الرائدة لهذا العام.

مميزة الكاميرا

كما قالت آبل أنه أقوى نظام كاميرا قدمته على الإطلاق منذ أول هاتف آيفون كشفت عنه.

ولأول مرة ثلاث كاميرات أساسية بنفس الدقة ٤٨ ميجابيكسل، كمان أن الهاتف يقدم لأول مرة كاميرا telephoto بدقة ٤٨ ميجابيكسل مع خيارات تقريب بصرية غاية في القوة.

مما يجعله الأفضل والأقوى في كل التفاصيل ، بجانب أقوى واسرع معالج من العملاق الأمريكي، وسيصبح متاحا للحجز عقب انتهاء مؤتمر ابل.