مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟

- آبل تكشف عن آيفون إير الرفيع والأحدث في سلسلة iPhone 17

- ماذا تغير في هواتف آيفون 17 مقارنة بطرازات آبل السابقة

- هل ينافس آيفون إير هواتف iPhone 17 و iPhone 16

كشفت شركة آبل عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون ضمن فعاليات حدثها السنوي في سبتمبر، أبرزها آيفون إير الذي يعد أنحف جهاز آيفون تم إنتاجه حتى الآن.

يتميز هاتف آبل الجديد بتصميم نحيف جدا مع شاشة كبيرة وجسم من التيتانيوم اللامع، وهو متاح بسعر يبدأ من 999 دولار، ولكن، وبالرغم من التصميم الأنيق، قد يكون الخيار الأفضل لبعض المستخدمين هو التحديث إلى أحد طرازات iPhone 17 الأكثر سمكا.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جهاز أكثر قوة، تقدم آبل أيضا iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max بأسعار تبدأ من 1099 دولار و 1199 دولار على التوالي، تتميز هذه الطرازات بتصميم جديد مع كاميرات محسنة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في عمر البطارية مقارنة بالطرز السابقة.

أما iPhone 17 العادي، والذي يبدأ سعره من 799 دولار، فهو يمثل قيمة جيدة للمستخدمين الذين لم يقوموا بالترقية منذ فترة، حيث يأتي مع تحسينات في الكاميرات وحجم الشاشة الذي أصبح أكبر قليلا.

هواتف iPhone 17

تفاصيل الهواتف الجديدة

- آيفون إير: الهاتف الأكثر نحافة في تاريخ آبل بسمك 0.22 بوصة وشاشة بحجم 6.5 بوصة، يأتي مع كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage لضبط الإطار تلقائيا أثناء التصوير، إلا أن عمر البطارية، رغم كفاءته، لا يصل إلى مستوى بعض الطرازات الأخرى في السلسلة.

- iPhone 17 Pro و Pro Max: حافظت آبل على أحجام الشاشة كما هي في الطرز السابقة، حيث يبلغ حجم شاشة iPhone 17 Pro 6.3 بوصة و 6.9 بوصة في iPhone 17 Pro Max، لكن التصميم الجديد يضيف مزيدا من المتانة مع هيكل من الألومنيوم وواجهة من السيراميك، الكاميرات الخلفية تأتي مع مستشعرات 48 ميجابكسل للعدسات الرئيسية والعريضة والتليفوتوغرافية، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في الزووم البصري.

- iPhone 17: رغم أن التصميم لا يختلف كثيرا عن سابقيه، فإن الهاتف يأتي مع عدسات كاميرا بدقة 48 ميجابكسل للعدسات الرئيسية والعريضة، مما يضفي مزيدا من القوة على الجهاز مقارنة بالأجيال السابقة.

iPhone 17 Pro

عمر البطارية

- آيفون إير: يتمتع بعمر بطارية معقول، لكنه لا يتفوق على iPhone 17 الذي يوفر عمر بطارية أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من شاحن مغناطيسي إضافي كخيار بديل.

- iPhone 17 Pro و Pro Max: كما هو المعتاد، يأتي iPhone 17 Pro Max مع أفضل عمر بطارية في السلسلة، حيث يمكنه تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 39 ساعة، بزيادة ست ساعات عن طراز العام الماضي.

- iPhone 17: يقدم هذا الهاتف أيضا تحسينات في عمر البطارية، حيث يمكنه تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 30 ساعة، متفوقا على طراز iPhone 16 Pro.

أسعار آيفون 17 الجديدة حول العالم

- سعر آيفون 17: يبلغ 799 دولار أمريكي / 949 يورو / 799 جنيه إسترليني في الأسواق الكبرى.

- سعر آيفون إير: 999 دولار أمريكي / 1199 يورو / 999 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو: 1099 دولار أمريكي / 1299 يورو / 1099 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو ماكس: 1199 دولار أمريكي / 1449 يورو / 1199 جنيه إسترليني.

الطلبات المسبقة والتوافر

يمكن للمستخدمين طلب هواتف iPhone الجديدة مسبقا اعتبار من يوم الجمعة، على أن تبدأ مبيعاتها في 19 سبتمبر، إلى جانب أجهزة AirPods Pro 3، وآبل ووتش Series 11، وآبل ووتش Ultra 3.

وبذلك، تقدم آبل مجموعة متنوعة من الخيارات للمستخدمين، سواء كانوا يبحثون عن الهاتف الأرق أو الأفضل من حيث الأداء والعمر الطويل للبطارية.