طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
احمد الشريف

أعادت آبل تعريف مفهوم هواتفها الاحترافية مع إطلاق iPhone 17 Pro، الذي يأتي بتصميم جديد بالكامل يعتمد على هيكل أحادي (unibody) من الألومنيوم، ونظام تبريد متطور بغرفة بخار هو الأول من نوعه في آيفون، مما يتيح للمعالج الجبار A19 Pro تقديم أداء مستدام أعلى بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق.

هيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد متقدم

لأول مرة، تخلت آبل عن التصاميم السابقة وصنعت هيكل iPhone 17 Pro من قطعة ألومنيوم صلبة تم تشكيلها بدقة عبر آلاف التمريرات الدقيقة لإنشاء هيكل أحادي موحد. 

تم اختيار سبيكة ألومنيوم من الدرجة الفضائية مصممة خصيصًا من آبل لقدرتها الفائقة على التوصيل الحراري، والتي تزيد 20 مرة عن التيتانيوم المستخدم سابقًا، مع كونها أخف وزنًا. 

يكمن قلب نظام الإدارة الحرارية الجديد في غرفة بخار (vapor chamber) مصممة من آبل، ملحومة بالليزر داخل هيكل الألومنيوم، والتي تعمل على نقل الحرارة بكفاءة بعيدًا عن المكونات، مما يسمح بأداء مستدام أعلى. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان فضي، أزرق داكن، وبرتقالي كوني.

أداء A19 Pro وبطارية هي الأكبر

تم تصميم كل جانب من جوانب الهاتف الجديد لتحقيق أقصى استفادة من معالج A19 Pro.

 عندما يقترن هذا المعالج القوي بأفضل تصميم حراري على الإطلاق، يكون iPhone 17 Pro قادرًا على تقديم أداء مستدام أفضل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بـ iPhone 16 Pro، مما يجعله مثاليًا للمهام المكثفة مثل الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة محليًا. 

سمح التصميم الجديد أيضًا بزيادة حجم البطارية بشكل كبير، مما أدى إلى تحقيق iPhone 17 Pro Max أفضل عمر بطارية في تاريخ آيفون على الإطلاق. 

وفي الطرازات التي تدعم eSIM فقط، تم استغلال المساحة الإضافية لزيادة حجم البطارية أكثر، مما يوفر ما يصل إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو.

متانة معززة مع درع السيراميك

لم يقتصر التصميم الجديد على الأداء فقط، بل عزز أيضًا من متانة الهاتف الرائدة في الصناعة. 

مثل هاتف Air، تم استخدام درع السيراميك (Ceramic Shield) لحماية الجزء الخلفي من الهاتف، وهو يوفر قوة استثنائية ومقاومة للشقوق أفضل بأربع مرات من الزجاج الخلفي السابق. 

وفي المقدمة، تحمي شاشة العرض تقنية Ceramic Shield 2 الجديدة، التي توفر مقاومة للخدش أفضل بثلاث مرات.

 يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1099 دولارًا، بينما يتوفر طراز Pro Max لأول مرة بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

عمر مرموش

تفاصيل إصابة عمر مرموش خلال مواجهة بوركينا فاسو

محمد صلاح

شبكة إنجليزية: محمد صلاح يهدر فرصة التأهل المبكر مع منتخب مصر إلى المونديال

منتخب مصر الثاني

وديا.. منتخب مصر الثاني ينهي الشوط الأول أمام تونس بثنائية

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

