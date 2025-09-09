تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

أعادت آبل تعريف مفهوم هواتفها الاحترافية مع إطلاق iPhone 17 Pro، الذي يأتي بتصميم جديد بالكامل يعتمد على هيكل أحادي (unibody) من الألومنيوم، ونظام تبريد متطور بغرفة بخار هو الأول من نوعه في آيفون، مما يتيح للمعالج الجبار A19 Pro تقديم أداء مستدام أعلى بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق.

هيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد متقدم

لأول مرة، تخلت آبل عن التصاميم السابقة وصنعت هيكل iPhone 17 Pro من قطعة ألومنيوم صلبة تم تشكيلها بدقة عبر آلاف التمريرات الدقيقة لإنشاء هيكل أحادي موحد.

تم اختيار سبيكة ألومنيوم من الدرجة الفضائية مصممة خصيصًا من آبل لقدرتها الفائقة على التوصيل الحراري، والتي تزيد 20 مرة عن التيتانيوم المستخدم سابقًا، مع كونها أخف وزنًا.

يكمن قلب نظام الإدارة الحرارية الجديد في غرفة بخار (vapor chamber) مصممة من آبل، ملحومة بالليزر داخل هيكل الألومنيوم، والتي تعمل على نقل الحرارة بكفاءة بعيدًا عن المكونات، مما يسمح بأداء مستدام أعلى. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان فضي، أزرق داكن، وبرتقالي كوني.

أداء A19 Pro وبطارية هي الأكبر

تم تصميم كل جانب من جوانب الهاتف الجديد لتحقيق أقصى استفادة من معالج A19 Pro.

عندما يقترن هذا المعالج القوي بأفضل تصميم حراري على الإطلاق، يكون iPhone 17 Pro قادرًا على تقديم أداء مستدام أفضل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بـ iPhone 16 Pro، مما يجعله مثاليًا للمهام المكثفة مثل الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة محليًا.

سمح التصميم الجديد أيضًا بزيادة حجم البطارية بشكل كبير، مما أدى إلى تحقيق iPhone 17 Pro Max أفضل عمر بطارية في تاريخ آيفون على الإطلاق.

وفي الطرازات التي تدعم eSIM فقط، تم استغلال المساحة الإضافية لزيادة حجم البطارية أكثر، مما يوفر ما يصل إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو.

متانة معززة مع درع السيراميك

لم يقتصر التصميم الجديد على الأداء فقط، بل عزز أيضًا من متانة الهاتف الرائدة في الصناعة.

مثل هاتف Air، تم استخدام درع السيراميك (Ceramic Shield) لحماية الجزء الخلفي من الهاتف، وهو يوفر قوة استثنائية ومقاومة للشقوق أفضل بأربع مرات من الزجاج الخلفي السابق.

وفي المقدمة، تحمي شاشة العرض تقنية Ceramic Shield 2 الجديدة، التي توفر مقاومة للخدش أفضل بثلاث مرات.

يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1099 دولارًا، بينما يتوفر طراز Pro Max لأول مرة بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.