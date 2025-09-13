صدمة لعشاق آبل في الصين.. تأجيل إطلاق iPhone Air بسبب eSIM

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بعد إنصاف المحكمة لـ وفاء عامر.. المنتج محمد فوزى: هذا عدل ربنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
iPhone Air
iPhone Air
تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة عالميا في 19 سبتمبر، لكن نسخة iPhone Air المعتمدة على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط ستتأخر في السوق الصيني على الأرجح بسبب متطلبات الموافقات التنظيمية.

وبحسب موقع آبل الرسمي، فإن مزودي الخدمة الثلاثة المملوكين للدولة في الصين، تشاينا موبايل، تشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكوم، سيدعمون تقنية eSIM على هاتف iPhone Air، غير أن موعد الإطلاق سيظل مرهونا بالحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية. 

وفي الوقت نفسه، ستفتح طلبات الحجز المسبق لبقية هواتف السلسلة يوم الجمعة المقبل.

نقلت صحيفة South China Morning Post، عن آبل أنها تعمل مع السلطات المحلية لإتاحة الجهاز في أقرب وقت ممكن، كما أشارت إلى منشور لشركة تشاينا موبايل عبر منصة ويبو، أعلنت فيه تفعيل خدمات eSIM للهواتف، دون تحديد موعد الإطلاق.

في المقابل، كانت شركة تشاينا تيليكوم قد نشرت عبر منصة RedNote أنها ستبدأ خدمتها الخاصة بالـ eSIM في 19 سبتمبر، بالتزامن مع طرح سلسلة iPhone 17، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقا.

آبل من جانبها لم تدل بأي تعليق رسمي حتى الآن حول تأجيل الطرح في السوق الصيني.

ويعد iPhone Air، أنحف هاتف آيفون أطلقته آبل حتى الآن، يبلغ سمك الجهاز في أرق نقطة له 5.6 مم، مقارنة بـ آيفون 16 برو الذي يبلغ سمكه 8.25 مم، مما يجعل آيفون إير أنحف بـ2 مم من هاتف آبل الرائد لعام 2024.

يأتي هاتف iPhone Air، مزود بمعالج آبل A19 Pro، إلى جانب مودم C1X الجديد لتحسين كفاءة الطاقة.

كما تقول آبل إن iPhone Air هو الهاتف الأكثر متانة على الإطلاق، بفضل إطاره المصنوع من التيتانيوم المعاد تدويره، وقد تم تغليفه بمادة Ceramic Shield، التي أصبحت الآن أكثر مقاومة للخدوش بمقدار 3 مرات مقارنة بالإصدارات السابقة.

