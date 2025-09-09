ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17

في خطوة قد تغير طريقة التقاط صور السيلفي إلى الأبد، كشفت آبل عن كاميرا أمامية جديدة ومبتكرة أطلقت عليها اسم "Center Stage" في هاتف iPhone 17.

تتميز هذه الكاميرا لأول مرة بمستشعر مربع فريد من نوعه، مما يتيح مرونة غير مسبوقة في التصوير ويتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي أفقية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.

مستشعر مربع وتصوير بلا حدود

أوضحت آبل أن مستخدمي آيفون التقطوا أكثر من 500 مليار صورة سيلفي العام الماضي، مما دفعها إلى ابتكار كاميرا أمامية جديدة كليًا.

تحتوي كاميرا Center Stage الجديدة على أكبر مستشعر أمامي في تاريخ آيفون، بحجم يبلغ ضعف حجم المستشعر السابق تقريبًا. على عكس المستشعرات التقليدية ذات نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3، يأتي هذا المستشعر بشكل مربع لأول مرة.

يسمح هذا الشكل الفريد والحجم الأكبر بالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة في أي اتجاه، مما يوفر أربع تركيبات مختلفة للإطار.

يعني هذا أن المستخدم لم يعد مضطرًا لتدوير هاتفه لالتقاط صورة سيلفي أفقية.

يمكن الآن ببساطة النقر لتوسيع مجال الرؤية والتبديل بين الوضعين الرأسي والأفقي بمرونة تامة.

ذكاء اصطناعي لتأطير مثالي

تستخدم ميزة Center Stage للصور الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجال الرؤية تلقائيًا عندما ينضم أصدقاء جدد إلى اللقطة، ويمكنها حتى تدوير الإطار نيابة عن المستخدم، مما يسهل التقاط صور جماعية رائعة.

عند إمساك الهاتف عموديًا، يحصل المستخدم على قبضة أكثر أمانًا، وتكون صور السيلفي الأفقية أفضل لأن العيون تكون في المنتصف بشكل طبيعي.

كما توفر الكاميرا تفاصيل أكثر بدقة تصل إلى 18 ميجابكسل. بالإضافة إلى الصور، يعمل المستشعر المربع على تحسين الفيديو أيضًا، حيث تكون مقاطع الفيديو السيلفي أثناء الحركة فائقة الثبات باستخدام نفس التقنية التي تدعم وضع "Action Mode" في الكاميرات الخلفية.

نظام كاميرا خلفية مطور

لم تقتصر التحسينات على الكاميرا الأمامية فقط، بل حصل iPhone 17 على نظام كاميرا خلفي "Dual Fusion" بدقة 48 ميجابكسل، والذي يدمج قدرات كاميرتين في واحدة كاميرا رئيسية وعدسة تقريب بصري 2x، ولكل منهما مسار معالجة صور خاص به.

كما حصل الهاتف على كاميرا فائقة الاتساع (Ultra Wide) جديدة بدقة 48 ميجابكسل، أي أربعة أضعاف دقة iPhone 16، مما يوفر تفاصيل مذهلة في الصور الواسعة والماكرو.