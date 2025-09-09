قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17

في خطوة قد تغير طريقة التقاط صور السيلفي إلى الأبد، كشفت آبل عن كاميرا أمامية جديدة ومبتكرة أطلقت عليها اسم "Center Stage" في هاتف iPhone 17.

 تتميز هذه الكاميرا لأول مرة بمستشعر مربع فريد من نوعه، مما يتيح مرونة غير مسبوقة في التصوير ويتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي أفقية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.

مستشعر مربع وتصوير بلا حدود

أوضحت آبل أن مستخدمي آيفون التقطوا أكثر من 500 مليار صورة سيلفي العام الماضي، مما دفعها إلى ابتكار كاميرا أمامية جديدة كليًا. 

تحتوي كاميرا Center Stage الجديدة على أكبر مستشعر أمامي في تاريخ آيفون، بحجم يبلغ ضعف حجم المستشعر السابق تقريبًا. على عكس المستشعرات التقليدية ذات نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3، يأتي هذا المستشعر بشكل مربع لأول مرة. 

يسمح هذا الشكل الفريد والحجم الأكبر بالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة في أي اتجاه، مما يوفر أربع تركيبات مختلفة للإطار.

 يعني هذا أن المستخدم لم يعد مضطرًا لتدوير هاتفه لالتقاط صورة سيلفي أفقية. 

يمكن الآن ببساطة النقر لتوسيع مجال الرؤية والتبديل بين الوضعين الرأسي والأفقي بمرونة تامة.

ذكاء اصطناعي لتأطير مثالي

تستخدم ميزة Center Stage للصور الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجال الرؤية تلقائيًا عندما ينضم أصدقاء جدد إلى اللقطة، ويمكنها حتى تدوير الإطار نيابة عن المستخدم، مما يسهل التقاط صور جماعية رائعة.

 عند إمساك الهاتف عموديًا، يحصل المستخدم على قبضة أكثر أمانًا، وتكون صور السيلفي الأفقية أفضل لأن العيون تكون في المنتصف بشكل طبيعي.

 كما توفر الكاميرا تفاصيل أكثر بدقة تصل إلى 18 ميجابكسل. بالإضافة إلى الصور، يعمل المستشعر المربع على تحسين الفيديو أيضًا، حيث تكون مقاطع الفيديو السيلفي أثناء الحركة فائقة الثبات باستخدام نفس التقنية التي تدعم وضع "Action Mode" في الكاميرات الخلفية.

نظام كاميرا خلفية مطور

لم تقتصر التحسينات على الكاميرا الأمامية فقط، بل حصل iPhone 17 على نظام كاميرا خلفي "Dual Fusion" بدقة 48 ميجابكسل، والذي يدمج قدرات كاميرتين في واحدة كاميرا رئيسية وعدسة تقريب بصري 2x، ولكل منهما مسار معالجة صور خاص به. 

كما حصل الهاتف على كاميرا فائقة الاتساع (Ultra Wide) جديدة بدقة 48 ميجابكسل، أي أربعة أضعاف دقة iPhone 16، مما يوفر تفاصيل مذهلة في الصور الواسعة والماكرو.

iPhone 17 آبل iPhone

مشغولات ذهبية

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الاجتماع

المجتمعات العمرانية تعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي

ازالة الاشغالات والتعديات

اليوم الثالث على التوالي.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 99 قرار غلق وتشميع وقطع مرافق

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

