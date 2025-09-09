قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية بسلسلة iPhone 17 وتكشف عن جيل جديد من ساعاتها الذكية| صور

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

في حدث تكنولوجي حبس أنفاس الملايين حول العالم، كشفت شركة أبل من مقرها الرئيسي في كاليفورنيا عن أحدث إبداعاتها، معلنةً عن سلسلة هواتف iPhone 17 التي جاءت بتغييرات جذرية في التصميم والأداء، إلى جانب الجيل الجديد كليًا من ساعاتها الذكية وسماعات AirPods Pro 3.

وكان نجم الحدث الأبرز هو الكشف عن فئة جديدة تمامًا، حيث قدمت أبل هاتف iPhone 17 Air الذي وصفته بأنه "نحيف بشكل مستحيل"، ليمثل نقلة نوعية في هندسة الهواتف الذكية. 

ورغم نحافته الفائقة، لم تتنازل أبل عن الأداء، حيث زودته بكاميرا خلفية واحدة فريدة من نوعها بدقة 48 ميجابكسل أطلقت عليها اسم "كاميرا الدمج"، والتي تؤدي وظائف عدسات متعددة في آن واحد. كما اتخذت أبل خطوة جريئة بجعل هذا الطراز أول هاتف آيفون يعتمد على شريحة eSIM فقط في جميع أنحاء العالم.

هيكل iPhone 17 Pro 

إلى جانبه، ظهر هاتف iPhone 17 Pro بتصميم فاخر يعتمد على هيكل من قطعة ألومنيوم واحدة مصقولة بدقة، مع وعد طموح بأنه سيضم أكبر بطارية في تاريخ هواتف آيفون. ويتميز الهاتف بنظام كاميرات ثلاثي متطور، وشاشة محمية بطبقة "درع السيراميك" فائقة المتانة.

ولم تغفل أبل عن هاتفها الأساسي iPhone 17، الذي حصل هذا العام على ترقية استثنائية تمثلت في تزويده بشاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وهي الميزة التي كانت حكرًا على فئة Pro.

 كما عززت أبل أداءه بنظام كاميرا مزدوج بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية محسّنة، وتقنية شحن سلكي أسرع تمنح المستخدم 50% من الطاقة في 20 دقيقة فقط.

وتستمد الطرازات المتقدمة قوتها من شريحة A19 Pro الثورية، التي تدّعي أبل أنها تقدم أداء يوازي أجهزة "MacBook Pro" مع كفاءة غير مسبوقة في استهلاك الطاقة، وتسريع مخصص لمهام الذكاء الاصطناعي وخدمة "Apple Intelligence".

Apple Watch Series 11

على صعيد الأجهزة القابلة للارتداء، أعلنت أبل عن Apple Watch Series 11 التي تأتي بتصميم أكثر متانة من التيتانيوم المعاد تدويره، وتدعم لأول مرة اتصال الجيل الخامس 5G. 

وركزت الشركة بشكل كبير على الصحة، حيث قدمت ميزة "نتيجة النوم" لتحليل جودة نوم المستخدم، بالإضافة إلى خاصية مبتكرة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم.

 كما تم تحديث ساعة Apple Watch SE لأول مرة منذ عام 2022، وتزويدها بمميزات متقدمة مثل الشاشة التي تعمل دائمًا ومستشعر درجة حرارة المعصم، بينما حصلت ساعة Apple Watch Ultra 3 على شاشة OLED محسّنة واتصال عبر الأقمار الصناعية.

iPhone 17 iPhone AirPods Pro 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: الخلايا الجذعية يمكن أن تغير مستقبل الطب.. صور

الدكتور محمود الهواري

محمود الهواري: العربية لغة سهلة وبسيطة والأسرة شريك أساسي في غرس حبها داخل الأبناء

كلية التربية بجامعة الأزهر

بـ20 ألف جنيه للواحد.. تربية الأزهر تعلن تفاصيل البرامج الجديدة بها

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد