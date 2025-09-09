آبل تحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية بسلسلة iPhone 17 وتكشف عن جيل جديد من ساعاتها الذكية| صور

في حدث تكنولوجي حبس أنفاس الملايين حول العالم، كشفت شركة أبل من مقرها الرئيسي في كاليفورنيا عن أحدث إبداعاتها، معلنةً عن سلسلة هواتف iPhone 17 التي جاءت بتغييرات جذرية في التصميم والأداء، إلى جانب الجيل الجديد كليًا من ساعاتها الذكية وسماعات AirPods Pro 3.

وكان نجم الحدث الأبرز هو الكشف عن فئة جديدة تمامًا، حيث قدمت أبل هاتف iPhone 17 Air الذي وصفته بأنه "نحيف بشكل مستحيل"، ليمثل نقلة نوعية في هندسة الهواتف الذكية.

ورغم نحافته الفائقة، لم تتنازل أبل عن الأداء، حيث زودته بكاميرا خلفية واحدة فريدة من نوعها بدقة 48 ميجابكسل أطلقت عليها اسم "كاميرا الدمج"، والتي تؤدي وظائف عدسات متعددة في آن واحد. كما اتخذت أبل خطوة جريئة بجعل هذا الطراز أول هاتف آيفون يعتمد على شريحة eSIM فقط في جميع أنحاء العالم.

هيكل iPhone 17 Pro

إلى جانبه، ظهر هاتف iPhone 17 Pro بتصميم فاخر يعتمد على هيكل من قطعة ألومنيوم واحدة مصقولة بدقة، مع وعد طموح بأنه سيضم أكبر بطارية في تاريخ هواتف آيفون. ويتميز الهاتف بنظام كاميرات ثلاثي متطور، وشاشة محمية بطبقة "درع السيراميك" فائقة المتانة.

ولم تغفل أبل عن هاتفها الأساسي iPhone 17، الذي حصل هذا العام على ترقية استثنائية تمثلت في تزويده بشاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وهي الميزة التي كانت حكرًا على فئة Pro.

كما عززت أبل أداءه بنظام كاميرا مزدوج بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية محسّنة، وتقنية شحن سلكي أسرع تمنح المستخدم 50% من الطاقة في 20 دقيقة فقط.

وتستمد الطرازات المتقدمة قوتها من شريحة A19 Pro الثورية، التي تدّعي أبل أنها تقدم أداء يوازي أجهزة "MacBook Pro" مع كفاءة غير مسبوقة في استهلاك الطاقة، وتسريع مخصص لمهام الذكاء الاصطناعي وخدمة "Apple Intelligence".

Apple Watch Series 11

على صعيد الأجهزة القابلة للارتداء، أعلنت أبل عن Apple Watch Series 11 التي تأتي بتصميم أكثر متانة من التيتانيوم المعاد تدويره، وتدعم لأول مرة اتصال الجيل الخامس 5G.

وركزت الشركة بشكل كبير على الصحة، حيث قدمت ميزة "نتيجة النوم" لتحليل جودة نوم المستخدم، بالإضافة إلى خاصية مبتكرة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم.

كما تم تحديث ساعة Apple Watch SE لأول مرة منذ عام 2022، وتزويدها بمميزات متقدمة مثل الشاشة التي تعمل دائمًا ومستشعر درجة حرارة المعصم، بينما حصلت ساعة Apple Watch Ultra 3 على شاشة OLED محسّنة واتصال عبر الأقمار الصناعية.