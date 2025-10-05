قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025
صفعة قضائية جديدة لـ«ترامب».. قاضية أمريكية توقف خطته لنشر الحرس الوطني في بورتلاند
ننشر قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي بإياب دوري أبطال أفريقيا
بالعجاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية
هذا سر توقف التصوير .. كواليس مراجعة الأزهر لـ «فيلم المنبر» | صور
مدير معهد ناصر: نُجري 12 عملية قلب مفتوح يوميًا بنسبة نجاح 100%
مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
شرطة لندن تعتقل نحو 500 متظاهر بسبب دعمهم «فلسطين أكشن»
مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة
أحمد جلال يُوجّه رسالة للمُعلقين: الحياد واجب .. ومينفعش نمجد في الأهلي والزمالك
تكنولوجيا وسيارات

شكاوى المستخدمين تتزايد: مشكلة «الظلال الغريبة» تطارد فلاش iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro

في أعقاب الإطلاق الأخير لسلسلة هواتف iPhone 17، بدأت تظهر تقارير وشكاوى متزايدة من المستخدمين بخصوص مشكلة غريبة تؤثر على أداء الكاميرا، تحديداً عند استخدام خاصية الفلاش أو التكبير في طراز iPhone 17 Pro وشقيقه iPhone Air. 

هذه المشكلة، التي وُصفت بأنها ظهور "ظلال غريبة" أو "نقاط سوداء غير عادية" في الصور الملتقطة، أثارت قلق مجتمع التقنية وشركة آبل (Apple) على حدٍ سواء.

تفاصيل الخلل واعتراف آبل

أكد مراسلون تقنيون بارزون وقوع هذا الخلل، حيث أشاروا إلى أن المشكلة تظهر بشكل خاص عند استخدام ميزة التكبير (الزوم)، مما ينتج عنه ظهور بقع سوداء أو ظلال غير مرغوب فيها على الشاشة، خاصة عند تصوير مصادر ضوء ساطعة مثل شاشات LED أو في ظروف الإضاءة القوية. 

وفقًا للتقارير، اعترفت شركة آبل بوجود هذا الخلل، ووصفته بأنه "نادر جدًا"، موضحةً أنه "قد يحدث عندما تكون شاشة LED شديدة السطوع وتضيء مباشرةً على الكاميرا".

وعود بتحديث برمجي

على الرغم من اعترافها، لم تقدم آبل حلاً فوريًا للمشكلة، بل تعهدت بإصدار حل برمجي في تحديث قادم لنظام iOS دون تحديد موعد زمني دقيق.

تضع هذه الوعود عبئًا على عاتق المستخدمين الذين دفعوا مبالغ طائلة مقابل الهاتف الرائد، وتثير تساؤلات حول جودة الاختبارات النهائية قبل طرح المنتج في الأسواق.

 وتؤكد الشركة على أن المشكلة ليست عيبًا في العتاد، بل تتعلق بمعالجة الصور والخوارزميات.

تحديات التصوير المتقدم

بالإضافة إلى مشكلة الظلال، أشار بعض المراجعين إلى أن جودة الصور تبدأ في التدهور بشكل ملحوظ عند تجاوز مستوى التكبير الرقمي 10x في هاتف iPhone 17 Pro.

 وبينما تُعد الصور الملتقطة بتكبير أقل جيدة، فإن فقدان التفاصيل عند مستويات التكبير الأعلى يقلل من القيمة المضافة لتقنيات الكاميرا المتقدمة في الطراز الجديد. 

وعلى الرغم من هذه المشاكل، تُشير التقييمات الأولية للمبيعات إلى أن سلسلة iPhone 17 قد حققت زيادة في المبيعات بنسبة 25% مقارنة بإطلاق السلسلة السابقة، مما يدل على استمرار قوة العلامة التجارية لآبل.

iPhone 17 Pro iPhone iPhone 17

