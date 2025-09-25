قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

هواوي تشعل المنافسة.. خارطة طريق جريئة لمنافسة إنفيديا
 

اعترفت شركة هواوي Huawei، علنا بأن رقائقها للذكاء الاصطناعي لا تضاهي رقائق شركة إنفيديا Nvidia، من حيث القوة والأداء الخام، لكنها في المقابل تراهن على قوتها التقليدية في البنية التحتية، وربط الشبكات، والدعم الحكومي لتعويض هذا النقص والسير نحو منافسة حقيقية.


جوجل تطلق أداة "Mixboard" الجديدة لتحويل الأفكار إلى لوحات إبداعية بصريا
 

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة باسم Mixboard من خلال منصة Google Labs، وهي أداة تجريبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي تهدف إلى إعادة تصور طريقة تفكير المبدعين في أفكارهم وتصورها بصريا. 


إطلاق FreeClip 2 من هواوي.. سماعات ذكية وترجمة فورية وصوت عالي الجودة
 

أطلقت شركة هواوي، سماعات أذن TWS جديدة بتصميم مفتوح تثبت على الأذن، تحت اسم FreeClip 2، والتي تأتي كخليفة للطراز الأصلي FreeClip مع العديد من الترقيات الجديدة. 


أندرويد يدخل عالم الحواسيب.. جوجل وكوالكوم يكشفان عن مشروع ثوري موحد
 

كشفت شركة جوجل، عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطتها لدمج نظامي أندرويد وChromeOS، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من الكلمة الافتتاحية في اليوم الثاني من قمة Snapdragon التي تنظمها شركة كوالكوم.


مايكروسوفت تحدث ثورة في التبريد والرقاقات بتقنية جديدة |تفاصيل
 

كشفت شركة مايكروسوفت، عن ابتكار تقني جديد قد يغير قواعد اللعبة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، عبر استخدام تقنية التبريد الدقيق بالسوائل  الميكروفلويديك Microfluidics لتسريع المعالجات دون التسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ما يمكن من تشغيل المعالجات في وضعية overclocking بأمان وكفاءة عالية.

شاومي تواصل الابتكار.. مكيفات ذكية تغزو سوقا جديدا

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق جهاز التكييف الجديد Mijia Air Conditioner Pro Eco في أوروبا، بنسختين: Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW و Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW.

آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro

أكدت شركة آبل أن العلامات التي لاحظها بعض المستخدمين على هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max المعروضة في متاجرها، ليست خدوشا حقيقية، بل ناتجة عن “نقل مواد” من قواعد الشحن المستخدمة في العرض داخل المتاجر.

نصائح مباشرة دون مغادرة اللعبة.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد

أعلنت شركة جوجل عن توسيع دمج تقنيتها الذكية Gemini في نظام أندرويد، وهذه المرة مع إضافة مميزة تستهدف عشاق الألعاب على الهواتف المحمولة.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

ترشيحاتنا

قش الأرز

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

المجلس القومي للمرأة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد