أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هواوي تشعل المنافسة.. خارطة طريق جريئة لمنافسة إنفيديا



اعترفت شركة هواوي Huawei، علنا بأن رقائقها للذكاء الاصطناعي لا تضاهي رقائق شركة إنفيديا Nvidia، من حيث القوة والأداء الخام، لكنها في المقابل تراهن على قوتها التقليدية في البنية التحتية، وربط الشبكات، والدعم الحكومي لتعويض هذا النقص والسير نحو منافسة حقيقية.

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة باسم Mixboard من خلال منصة Google Labs، وهي أداة تجريبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي تهدف إلى إعادة تصور طريقة تفكير المبدعين في أفكارهم وتصورها بصريا.

أطلقت شركة هواوي، سماعات أذن TWS جديدة بتصميم مفتوح تثبت على الأذن، تحت اسم FreeClip 2، والتي تأتي كخليفة للطراز الأصلي FreeClip مع العديد من الترقيات الجديدة.

كشفت شركة جوجل، عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطتها لدمج نظامي أندرويد وChromeOS، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من الكلمة الافتتاحية في اليوم الثاني من قمة Snapdragon التي تنظمها شركة كوالكوم.

كشفت شركة مايكروسوفت، عن ابتكار تقني جديد قد يغير قواعد اللعبة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، عبر استخدام تقنية التبريد الدقيق بالسوائل الميكروفلويديك Microfluidics لتسريع المعالجات دون التسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ما يمكن من تشغيل المعالجات في وضعية overclocking بأمان وكفاءة عالية.

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق جهاز التكييف الجديد Mijia Air Conditioner Pro Eco في أوروبا، بنسختين: Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW و Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW.

أكدت شركة آبل أن العلامات التي لاحظها بعض المستخدمين على هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max المعروضة في متاجرها، ليست خدوشا حقيقية، بل ناتجة عن “نقل مواد” من قواعد الشحن المستخدمة في العرض داخل المتاجر.

أعلنت شركة جوجل عن توسيع دمج تقنيتها الذكية Gemini في نظام أندرويد، وهذه المرة مع إضافة مميزة تستهدف عشاق الألعاب على الهواتف المحمولة.