شاومي تواصل الابتكار.. مكيفات ذكية تغزو سوقا جديدا

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق جهاز التكييف الجديد Mijia Air Conditioner Pro Eco في أوروبا، بنسختين: Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW و Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW.

وقد تم اكتشاف الطرازين على الموقع الرسمي لـ شاومي في شهر يوليو 2025، واليوم أعلنت الشركة رسميا عن توفرهما للبيع في الأسواق الأوروبية.

يتوفر الطراز Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW بسعر 599 يورو، بينما يبلغ سعر الطراز Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW بسعر 699 يورو، يتوافر كلا الطرازين للبيع عبر متجر شاومي الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض تجار التجزئة المختارين.

تتميز أجهزة Mijia Air Conditioner Pro Eco بكفاءتها العالية في توفير التبريد والتدفئة، مع قدرة تسخين تصل إلى 3.6 كيلو واط وكفاءة طاقة من الفئة A+++ في كلا الوضعين. ويعود الفضل في ذلك إلى وضع “Mijia AI Energy Saving” الذكي، الذي يتيح للجهاز تعديل الإعدادات بناء على عادات المستخدم وظروف البيئة المحيطة.

كما تأتي الأجهزة مزودة بمروحة متقاطعة بقطر 108 مم (~4.3 بوصة)، لضمان توزيع الهواء بشكل متساو، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار وضع Turbo" لزيادة سرعة المروحة بشكل مؤقت.

ويمكن التحكم في أجهزة التكييف عبر تطبيق Xiaomi Home، الذي يتيح أيضا مراقبة استهلاك الطاقة وحالة الفلاتر، أو باستخدام أوامر صوتية عبر مساعد جوجل.

هناك بعض الفروقات بين الطرازين، إذ يتمتع الطراز 2.6kW بقدرة تبريد تصل إلى 2.6 كيلو واط ومعدل تدفق هواء يصل إلى 600 متر مكعب في الساعة (~21190 قدم مكعب في الساعة)، مما يجعله مناسبا للمساحات التي تتراوح من 10 إلى 20 متر مربع (~108 إلى 215 قدم مربع).

بينما يعد الطراز 3.5kW أكثر ملاءمة للأماكن الأكبر، حيث يمكنه تبريد مساحات تصل إلى 25 متر مربع (~161 إلى 270 قدم مربع) بفضل معدل تدفق هواء يصل إلى 650 متر مكعب في الساعة (~22955 قدم مكعب في الساعة).

تكييف شاومي

أجهزة تكييف شاومي تحصل علي ضمان 10 سنوات مجاني

أعلنت شركة شاومي مؤخرا عن تمديد فترة الضمان لجميع أجهزة التكييف من Mijia في الصين من 6 سنوات إلى 10 سنوات من التغطية المجانية، وهو القرار الذي يشمل أيا الأشخاص الذين قاموا بشراء الأجهزة بالفعل.