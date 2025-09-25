قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تواصل الابتكار.. مكيفات ذكية تغزو سوقا جديدا

تكييف شاومي
تكييف شاومي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق جهاز التكييف الجديد Mijia Air Conditioner Pro Eco في أوروبا، بنسختين: Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW و Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW.

 وقد تم اكتشاف الطرازين على الموقع الرسمي لـ شاومي في شهر يوليو 2025، واليوم أعلنت الشركة رسميا عن توفرهما للبيع في الأسواق الأوروبية.

يتوفر الطراز Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW بسعر 599 يورو، بينما يبلغ سعر الطراز Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW  بسعر 699 يورو، يتوافر كلا الطرازين للبيع عبر متجر شاومي الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض تجار التجزئة المختارين.

تتميز أجهزة Mijia Air Conditioner Pro Eco بكفاءتها العالية في توفير التبريد والتدفئة، مع قدرة تسخين تصل إلى 3.6 كيلو واط وكفاءة طاقة من الفئة A+++ في كلا الوضعين. ويعود الفضل في ذلك إلى وضع “Mijia AI Energy Saving” الذكي، الذي يتيح للجهاز تعديل الإعدادات بناء على عادات المستخدم وظروف البيئة المحيطة. 

كما تأتي الأجهزة مزودة بمروحة متقاطعة بقطر 108 مم (~4.3 بوصة)، لضمان توزيع الهواء بشكل متساو، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار وضع Turbo" لزيادة سرعة المروحة بشكل مؤقت. 

ويمكن التحكم في أجهزة التكييف عبر تطبيق Xiaomi Home، الذي يتيح أيضا مراقبة استهلاك الطاقة وحالة الفلاتر، أو باستخدام أوامر صوتية عبر مساعد جوجل.

هناك بعض الفروقات بين الطرازين، إذ يتمتع الطراز 2.6kW بقدرة تبريد تصل إلى 2.6 كيلو واط ومعدل تدفق هواء يصل إلى 600 متر مكعب في الساعة (~21190 قدم مكعب في الساعة)، مما يجعله مناسبا للمساحات التي تتراوح من 10 إلى 20 متر مربع (~108 إلى 215 قدم مربع). 

بينما يعد الطراز 3.5kW أكثر ملاءمة للأماكن الأكبر، حيث يمكنه تبريد مساحات تصل إلى 25 متر مربع (~161 إلى 270 قدم مربع) بفضل معدل تدفق هواء يصل إلى 650 متر مكعب في الساعة (~22955 قدم مكعب في الساعة).

تكييف شاومي

أجهزة تكييف شاومي تحصل علي ضمان 10 سنوات مجاني

أعلنت شركة شاومي مؤخرا عن تمديد فترة الضمان لجميع أجهزة التكييف من Mijia في الصين من 6 سنوات إلى 10 سنوات من التغطية المجانية، وهو القرار الذي يشمل أيا الأشخاص الذين قاموا بشراء الأجهزة بالفعل.

شاومي مكيفات شاومي تكييف شاومي مكيفات هواء ذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة بعد تصريحات مدحت شلبي عن الخطيب

عبد الله أفجي

تقارير تركية: عبد الله أفجي يبتعد عن تدريب الأهلي

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد