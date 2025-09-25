قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
أندرويد يدخل عالم الحواسيب.. جوجل وكوالكوم يكشفان عن مشروع ثوري موحد

كشفت شركة جوجل، عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطتها لدمج نظامي أندرويد وChromeOS، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من الكلمة الافتتاحية في اليوم الثاني من قمة Snapdragon التي تنظمها شركة كوالكوم.

وخلال الجلسة، دعا “أليكس كاتوزيان”، المدير العام لمجموعة الأجهزة المحمولة والحوسبة والواقع الممتد في كوالكوم، “سمير سامات”، رئيس منظومة أندرويد في جوجل، للحديث عن طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وبعد حديث مقتضب عن الذكاء الاصطناعي في الهواتف والساعات والنظارات الذكية، انتقل سامات إلى نقطة محورية، قائلا: “دعونا ننتقل للحديث عن الإنتاجية في بيئة حوسبة ذات شاشة كبيرة”.

وأوضح سامات أن جوجل ما زالت “ملتزمة تماما” بنظام ChromeOS، لكنها ترى أن النظام لا يزال متأخرا من حيث التكامل السلس مع الأجهزة الأخرى. 

وأضاف: “الفرصة التي نراها تكمن في كيفية تسريع دمج تطورات الذكاء الاصطناعي التي نقوم بها في أندرويد، ونقلها إلى أجهزة اللابتوب بأسرع شكل ممكن، مع ضمان عمل هذه الأجهزة بسلاسة مع بقية منظومة أندرويد”.

ولتحقيق هذا الهدف، أعلن سامات أن جوجل ستقوم بإعادة بناء ChromeOS على أساس تقني مشتق من أندرويد، موضحا: “نحن ببساطة نأخذ تجربة ChromeOS، ونعيد بناء الأساس التقني لها باستخدام أندرويد، هذا الدمج هو أمر نحن متحمسون له للغاية في العام القادم”.

وخلال جلسة منفصلة مع الرئيس التنفيذي لكوالكوم، “كريستيانو آمون”، أكد “ريك أوسترلوه”، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في جوجل، أن الشركة تسعى لتوحيد البنية التقنية بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقال أوسترلوه: “في الماضي، كانت الأنظمة التي نبنيها على الحواسيب تختلف تماما عن تلك الخاصة بالهواتف، الآن بدأنا مشروعا لإنشاء أساس تقني مشترك لأجهزتنا على الحواسيب والأنظمة المكتبية”.

وأضاف أن هذا التوجه سيسمح بجلب كافة قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج Gemini، والمساعد الذكي، وتطبيقات جوجل ومنصة المطورين، إلى بيئة الحوسبة المكتبية، مشيرا إلى أن “أندرويد سيخدم الجميع في مختلف فئات الحوسبة”.

من جانبه، علق “آمون” بالقول: “لقد رأيت النظام الجديد، إنه مذهل، يحقق بالفعل رؤية دمج تجربة الهواتف الذكية مع الحواسيب. لا أستطيع الانتظار حتى أحصل على واحد”.

ولم تؤكد جوجل بعد كيف ستسوق لهذه التغييرات، خصوصا مع تصريحات سابقة من سامات لـ TechRadar، والتي ألمح فيها إلى دمج أندرويد وChromeOS في منصة واحدة. 

ولكنه عاد وأوضح لاحقا على منصات التواصل الاجتماعي أن “ChromeOS سيظل كعلامة تجارية قائمة، لكن التقنية الأساسية ستكون مبنية على Android” — وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من التوافق والأداء المعزز بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ومن المرجح أن تكشف جوجل عن مزيد من التفاصيل حول هذا التحول الكبير في الفترة القريبة المقبلة.

