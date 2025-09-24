كلمة واحدة فقط.. جوجل تتيح لك تحرير الصور بصوتك

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق ميزة التعديل الذكي للصور في تطبيق Google Photos، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من Gemini، لتصبح متاحة لعدد أكبر من مستخدمي نظام أندرويد داخل الولايات المتحدة، بعد أن كانت حصرية لهواتف Pixel 10 فقط.

تحرير الصور بالأوامر النصية أو الصوتية

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تعديل صورهم بسهولة من خلال أوامر صوتية أو نصية بسيطة، مثل إزالة عناصر غير مرغوب فيها من الخلفية، أو تقليل الوهج، أو تحسين جودة الصورة، أو حتى إعادة ترميم الصور القديمة.

ولمن يحب الإبداع، تقول جوجل إنه يمكن للمستخدم أن يطلب تعديلات خيالية مثل: “انقل هذا الألباكا من حديقة الحيوانات إلى شاطئ وايكيكي”.

الشروط المطلوبة لتفعيل الميزة

لكي يتمكن المستخدم من تفعيل الأداة، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أن يكون عمره 18 عاما أو أكثر

- أن تكون لغة حسابه على جوجل مضبوطة على الإنجليزية (الولايات المتحدة)

- تفعيل ميزة “مجموعات الوجوه” Face Groups

- تفعيل تقديرات الموقع الجغرافي

بمجرد تفعيل هذه الإعدادات، يمكن للمستخدم الدخول إلى تطبيق Google Photos، واختيار أي صورة، ثم الضغط على خيار Help me edit أسفل يسار الشاشة، وستظهر له اقتراحات تحرير جاهزة، أو يمكنه إدخال طلباته الخاصة.

شفافية في التعديل وحقوق المحتوى

أكدت جوجل أن جميع الصور المعدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي ستحمل علامة مائية غير مرئية، بالإضافة إلى معلومات داخلية ضمن التطبيق توضح ما إذا تم التقاط الصورة أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك استنادا إلى معايير C2PA لمصداقية المحتوى.

نجاح واسع لأداة Nano Banana

يأتي هذا التوسع في الوقت الذي تحقق فيه أداة Nano Banana، إحدى أدوات تحرير الصور التابعة لمنصة Gemini، نجاحا كبيرا، إذ تجاوز عدد التعديلات التي أجريت عبرها 200 مليون تعديل خلال أسابيع قليلة من إطلاقها.