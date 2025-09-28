سابقة تاريخية.. من داخل الوحش الأخضر iPhone 17 Pro ينضم لمعدات البث الاحترافية في مباراة بيسبول على Apple TV+

سجل هاتف iPhone 17 Pro ليلة أمس سابقة تاريخية لم يحققها أي هاتف آيفون من قبل، حيث أصبح أول جهاز آيفون يُستخدم في سير عمل بث رياضي احترافي مباشر.

ويأتي هذا الإنجاز بعد ثمانية عشر عاماً من إطلاق أول هاتف آيفون، مما يبرز مدى التطور الذي وصلت إليه كاميرات الهواتف الذكية.

تغطية بزوايا فريدة من نوعها

استُخدم iPhone 17 Pro في بث مباراة دوري البيسبول الأمريكي الكبرى بين فريقي ديترويت تايجرز وبوسطن ريد سوكس، والتي عُرضت ضمن سلسلة "Friday Night Baseball" على منصة Apple TV+.

كانت اللحظة الأكثر إثارة هي قدرة iPhone 17 Pro على تقديم لقطات حية بجودة احترافية من داخل "الوحش الأخضر" (Green Monster)، وهو الجدار الأيقوني لملعب فينواي بارك في بوسطن.

سمحت كاميرا الهاتف ذات البصمة الصغيرة بالحصول على زوايا فريدة كان من الصعب أو المستحيل تحقيقها باستخدام معدات البث التقليدية الكبيرة.

وقبل المباراة، أصدرت آبل بيانًا صحفيًا أكدت فيه الطرق المتعددة التي سيتم بها استخدام الهاتف خلال النقل التلفزيوني:

لقطات حية وشاملة: التقط iPhone 17 Pro لقطات مباشرة للعب إلى جانب لحظات أخرى مثل تدريب الضربات، وتقديم اللاعبين، وزوايا مقاعد البدلاء، وأجواء المشجعين.

جودة فيديو متميزة: قدم الهاتف جودة الفيديو المتميزة التي يتوقعها عشاق الرياضة، مع إتاحة زوايا جديدة وتغطية أكبر بفضل صغر حجمه وقابليته للتنقل.

أربع مواقع بث: تم استخدام هواتف الآيفون في البث الحي من أربعة مواقع داخل الملعب، بما في ذلك مقعد الفريق، وداخل "الوحش الأخضر"، وككاميرا لاسلكية متنقلة حول الملعب.

وحرصت آبل على عرض شارات خاصة على الشاشة أبلغت المشاهدين عندما كانت الكاميرات المستخدمة في لقطة معينة هي كاميرات iPhone 17 Pro.

تعد آبل أن هذا الابتكار "يبني على تحسينات الإنتاج المستمرة مع MLB"، والتي شملت سابقًا لقطات الطائرات بدون طيار داخل الملعب، وكاميرات خوذات الحكام، والمزيد.

من المرجح أن تكون مباراة الأمس مجرد بداية لتوجه جديد في عالم البث الرياضي الاحترافي، حيث سيسمح حجم ووزن طراز iPhone Pro بالتقاط زوايا تصوير أكثر قربًا وإبداعًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشاهدة.