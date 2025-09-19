قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أورنچ مصر تطلق الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 17 بأفضل سعر في السوق المصري مع مزايا حصرية غير مسبوقة

حجز مسبق
حجز مسبق
أحمد عبد القوى

أعلنت أورنچ مصر عن إطلاق الحجز المسبق لهواتف iPhone 17 الأحدث ضمن سلسلة الهواتف التي أطلقتها شركة أبل، في خطوة رائدة تمنح العملاء فرصة استثنائية لاقتناء الهاتف بأفضل سعر في مصر وبالتقسيط لعملائها بدون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، فضلا عن هدايا قيمة للغاية تتضمن إنترنت مجانيا وشرائح إلكترونية، ومزايا خاصة في الضمان والتأمين ضد عيوب الصناعة والاستخدام، وذلك ضمن عروض سارية فقط حتى نفاد الكمية.

ويمثل الحجز المسبق أسرع وسيلة للحصول على هواتف iPhone 17 عالميا، وتوفر اورنچ خدمة الحجز المسبق عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وعبر تطبيق My Orange والموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط https://myo.orange.eg/46t9cEn، ليتمكن العملاء من الحصول على هواتفiPhone 17 في توقيت قياسي، مع الاستمتاع بتجربة شراء سلسة وسريعة ترتقي لمستوى الأسواق العالمية الكبرى، ليكونوا ضمن أول من يقتني هذا الإصدار الأيقوني في مصر.

وسيحظى عملاء Orange PREMIER الحاليون بميزة التقسيط الاستثنائية لمدة 24 شهرا بدون أي فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية علي الفاتورة، فيما توفر اورنچ خطط تقسيط مرنة ومميزة بالتعاون مع شركائها اثناء فترة الحجز المسبق حتي نفاذ الكمية، حيث يمكن لعملاء بنك CIB الاستفادة من تقسيط حتى 36 شهرًا، بينما يحصل عملاء "حالا" على تقسيط حتى 30 شهرًا، وعملاء "فاليو" على تقسيط حتى 24 شهرًا، وذلك بدون أي فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، بما يعزز من سهولة امتلاك الهاتف ويوفر تجربة شراء متكاملة تتماشى مع تطلعات المستخدمين في السوق المصري.

وبالإضافة إلى هذه المزايا الحصرية، تمنح اورنچ جميع العملاء المستفيدين من الحجز المسبق مجموعة من المزايا الاستثنائية تشمل انترنت هدية لمدة سنة حتي ٢ تيرابايت، وشريحة eSIM مجانية، بالإضافة إلى ضمان رسمي من شركة أبل لمدة عامين ضد عيوب الصناعة، وتأمين شامل لمدة عام كامل ضد عيوب الاستخدام، مع التأكيد على أن جميع الهواتف المتوفرة من خلال اورنچ معتمدة رسميا من أبل وخالصة الجمارك والضرائب والرسوم.

وأكد أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري أن الطرح لهواتف iPhone 17 في مصر، في السوق المصري يمثل خطوة جديدة تعكس ريادة اورنچ في تقديم تجارب استثنائية لعملائها، بما يوازي ما يحصل عليه المستهلكون في أكبر الأسواق العالمية.

وأضاف: "نسعى دائما في اورنچ لتمكين عملائنا من الوصول السريع والمباشر إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية لحظة توافرها. ومن هذا المنطلق، أطلقنا عرضًا متكاملًا صُمّم بعناية ليشمل تسعيرًا مرنًا، وخطط تقسيط ميسرة، وهدايا ومزايا حصرية، إلى جانب الضمان والتأمين، وذلك لتمكين عملائنا من اقتناء أقوى طرازات iPhone على الإطلاق".

جدير بالذكر أن هواتف iPhone 17 تتضمن تحسينات شاملة وكلية لأداء شبكات الجيل الخامس، وتقنيات ثورية في الأداء العام والكاميرات والذكاء الاصطناعي.

حجز مسبق اورنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

مشاجرة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الإسكندرية| فيديو

الأجهزة الأمنية

حركات استعراضية.. قائد سيارة ملاكي يسير برعونة بالقاهرة |فيديو

الأجهزة الأمنية

القبض على نصاب انتحل صفة موظف بنك بالمنيا

بالصور

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد