أورنچ مصر تطلق الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 17 بأفضل سعر في السوق المصري مع مزايا حصرية غير مسبوقة

أعلنت أورنچ مصر عن إطلاق الحجز المسبق لهواتف iPhone 17 الأحدث ضمن سلسلة الهواتف التي أطلقتها شركة أبل، في خطوة رائدة تمنح العملاء فرصة استثنائية لاقتناء الهاتف بأفضل سعر في مصر وبالتقسيط لعملائها بدون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، فضلا عن هدايا قيمة للغاية تتضمن إنترنت مجانيا وشرائح إلكترونية، ومزايا خاصة في الضمان والتأمين ضد عيوب الصناعة والاستخدام، وذلك ضمن عروض سارية فقط حتى نفاد الكمية.

ويمثل الحجز المسبق أسرع وسيلة للحصول على هواتف iPhone 17 عالميا، وتوفر اورنچ خدمة الحجز المسبق عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وعبر تطبيق My Orange والموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط https://myo.orange.eg/46t9cEn، ليتمكن العملاء من الحصول على هواتفiPhone 17 في توقيت قياسي، مع الاستمتاع بتجربة شراء سلسة وسريعة ترتقي لمستوى الأسواق العالمية الكبرى، ليكونوا ضمن أول من يقتني هذا الإصدار الأيقوني في مصر.

وسيحظى عملاء Orange PREMIER الحاليون بميزة التقسيط الاستثنائية لمدة 24 شهرا بدون أي فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية علي الفاتورة، فيما توفر اورنچ خطط تقسيط مرنة ومميزة بالتعاون مع شركائها اثناء فترة الحجز المسبق حتي نفاذ الكمية، حيث يمكن لعملاء بنك CIB الاستفادة من تقسيط حتى 36 شهرًا، بينما يحصل عملاء "حالا" على تقسيط حتى 30 شهرًا، وعملاء "فاليو" على تقسيط حتى 24 شهرًا، وذلك بدون أي فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، بما يعزز من سهولة امتلاك الهاتف ويوفر تجربة شراء متكاملة تتماشى مع تطلعات المستخدمين في السوق المصري.

وبالإضافة إلى هذه المزايا الحصرية، تمنح اورنچ جميع العملاء المستفيدين من الحجز المسبق مجموعة من المزايا الاستثنائية تشمل انترنت هدية لمدة سنة حتي ٢ تيرابايت، وشريحة eSIM مجانية، بالإضافة إلى ضمان رسمي من شركة أبل لمدة عامين ضد عيوب الصناعة، وتأمين شامل لمدة عام كامل ضد عيوب الاستخدام، مع التأكيد على أن جميع الهواتف المتوفرة من خلال اورنچ معتمدة رسميا من أبل وخالصة الجمارك والضرائب والرسوم.

وأكد أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري أن الطرح لهواتف iPhone 17 في مصر، في السوق المصري يمثل خطوة جديدة تعكس ريادة اورنچ في تقديم تجارب استثنائية لعملائها، بما يوازي ما يحصل عليه المستهلكون في أكبر الأسواق العالمية.

وأضاف: "نسعى دائما في اورنچ لتمكين عملائنا من الوصول السريع والمباشر إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية لحظة توافرها. ومن هذا المنطلق، أطلقنا عرضًا متكاملًا صُمّم بعناية ليشمل تسعيرًا مرنًا، وخطط تقسيط ميسرة، وهدايا ومزايا حصرية، إلى جانب الضمان والتأمين، وذلك لتمكين عملائنا من اقتناء أقوى طرازات iPhone على الإطلاق".

جدير بالذكر أن هواتف iPhone 17 تتضمن تحسينات شاملة وكلية لأداء شبكات الجيل الخامس، وتقنيات ثورية في الأداء العام والكاميرات والذكاء الاصطناعي.